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Терещенко: я приехал в минское «Динамо» с одной целью — играть в плей-офф

  • 9.12.2018, 12:55
Алексей Терещенко
Фото: pressball

Форвард клуба попросил у болельщиков поддержки.

Форвард минского "Динамо" Алексей Терещенко попросил у болельщиков поддержки в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем", сообщает pressball.by.

Поединок пройдет 10 декабря на "Минск-Арене".

"После игры мне прислали много комментариев. Я все прочитал. Спасибо всем за личное мнение! Что касается вопроса плей-офф. Поверьте, я приехал с одной целью — играть в плей-офф! Для меня это очень важно. Я никогда не сдавался и сейчас не намерен этого делать. Если бы я не видел, что эта команда способна достигать самых высоких результатов, я бы не подписал контракт. Что касается подарков и "проставона" от меня. Для нас ПЛЕЙ-ОФФ уже начался! Что бы попасть туда, нам нужна ВАША поддержка. Ни одна команда не сможет выиграть Кубок Гагарина при пустых трибунах — это невозможно! Так что вот мое предложение: собираем на "Витязь" 10000 болельщиков на арене и "качнем ее", поверьте для спортсмена нет приятней обстановки, помогите нам! Самому яркому болельщику Минска подарю свой игровой свитер! Ну и еще пару призов найдем. Приходите на арену, болейте, делайте фотки, присылайте. Наш ПЛЕЙ-ОФФ уже начался! Свитер с меня!" — написал Терещенко в инстаграме.


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