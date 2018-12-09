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Сколько «тунеядцев» насчитали в регионах Беларуси

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  • 9.12.2018, 13:18

Как полумиллионная «армия» распределилась по территории страны.

В базе данных «незанятого в экономике населения», которую запустили с 1 декабря, оказалось 500 тысяч человек. «Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — завила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Некоторые регионы уже озвучили, сколько человек предварительно попало в базу, сообщает tut.by.

Как в Беларуси пытаются сосчитать тунеядцев

В ноябре прошлого года глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова, рассказывая о разработке новой концепции декрета № 3, отметила, что в Беларуси порядка 500 тыс. неработающих человек. Это в 2 раза больше, чем прогнозировали в Минтруда.

Ранее летом 2013 года тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович оценил количество тунеядцев в 445 тысяч человек. Осенью 2014 года Александр Лукашенко назвал цифру 400−500 тысяч и потребовал вовлечь их «именем революции в работу», а также «заставить этих людей работать и прекратить раздавать бесплатно блага тем, кто не работает».

Напомним, что по прошлому декрету № 3 налоговики направили порядка 470 тысяч извещений на уплату сбора на неучастие в финансировании госрасходов.

Сколько тунеядцев нашли в регионах по обновленному декрету?

В Витебской области в базу включили около 70 тысяч незанятых, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома. Специалисты уточняют, что «это те люди, о которых нет данных в соответствующих ресурсах».

В Бресте в предварительной базе данных не занятых в экономике числятся свыше 20 тысяч жителей, рассказал вчера начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Михаил Романюк. Около 200 брестчан, находящиеся в предварительных списках «тунеядцев», как сообщается, уже вскоре получат жировки с уведомлением. Сейчас комиссии и коммунальники «пытаются отработать механизм уведомления граждан, которые попадут в базу данных обоснованно».

— В Барановичах в предварительной базе на 5 декабря было около 12 800 человек, — рассказал возглавляющий комиссию в Барановичах Григорий Кособуцкий, председатель городского «совета депутатов». — Понятно, что изменения произойдут и после Нового года, когда наступит время платить за коммунальные услуги по-новому: кто-то родится, кто-то уйдет из жизни, и это, разумеется, не может не отразиться на составе базы данных.

По данным на 5 декабря 126 жителей Слуцкого района из тех, кто включен в базу неработающих, будут оплачивать 100% стоимости горячего водоснабжения, сообщила Наталья Овсянникова, председатель комиссии Слуцкого района. «Нужно понимать, что 126 человек — это только те, кто не работает и является плательщиком коммунальных услуг, — уточнила Наталья Овсянникова. — Других категорий неработающих намного больше, но об этой цифре мы пока говорить не будем. Комиссия постоянно анализирует данные по не занятым в экономике, кого-то исключаем, кого-то добавляем».

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В базу тунеядцев вносится их Ф.И.О., дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».


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