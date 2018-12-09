закрыть
9 декабря 2018, воскресенье, 17:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Людмила Алексеева: Будущее – за нами

2
  • 9.12.2018, 13:45
  • 1,147
Людмила Алексеева
Фото: svaboda.org

Диктаторские режимы канут в небытие, а мы останемся и опять разрастемся.

На 92-м году жизни скончалась Людмила Алексеева. Некрологи опубликованы даже в государственных и провластных СМИ, соболезнования выразил Путин. Воистину, в «гибридное» время живем.

Про Людмилу Михайловну сказано и написано много, не говоря уж про последние несколько часов. Так что редакция «СерпомПо» решила, что лучше предоставить слово ей самой — это часть неопубликованного комментария, который в июне прошлого года (незадолго до своего юбилея) она дала сотруднику тг-канала.

В тот момент происходил новый виток давления властей на НКО. В Кремле реально тряслись, что Запад хочет повлиять на президентские выборы в марте и, по словам Путина, «забрался с ногами в нашу внутреннюю политику и на голову нам сел». Отсюда — ужесточение норм финансирования и без того драконовского закона об «иностранных агентах», вопли нарышкиных, чаек и матвиенок, что Америка хочет нас поработить, истерика Захаровой по поводу вильнюсского слета оппозиционеров с участием Ходорковского и Каспарова, охота на участников акции Навального «26 марта», судебные репрессии к задержанным на митингах и нападения на гражданских активистов. С обысками нагрянули даже в «Русь сидящую».

«Я уже не успеваю реагировать на все, что они (власти) делают в последнее время», - говорила Алексеева. «Заметное ужесточение всей обстановки вокруг правозащитных и гражданских организаций», по ее словам, не что иное, как «кампания, начатая по отмашке президента».

— Политические партии они уже съели. Так называемые системные делают то, что хочет Кремль. Несистемные — кто их сейчас замечает, кто чувствует? И вот теперь взялись за гражданские организации, которые политикой не занимаются. Мол, НКО получают деньги (из-за границы) и влияют на выборы. Интересно, как мы можем на них повлиять и зачем нам это? Да, мы выборами занимаемся, но только в той части, чтобы не дать властям их спокойно фальсифицировать. Вот и все наше занятие. Но по их логике, мы это делаем потому, что нам за это «проплатили с Запада».

Они думают, что ни один человек не может сам сообразить — только, если подсказали и заплатили. А то, что люди могут действовать по собственному разумению им в голову не приходит! Наверное потому, что сами они ничего не будут делать, пока им не заплатят или пока их материально или еще как-то не купят. Считают, что мы такие же, как они. А мы — другие. Мы — обычные граждане. Нам никто ничего не платит, но у нас есть здравый смысл.

Они нас боятся. И правильно боятся. Вот уже 50 лет (в 2016 году исполнилось), как я стала заниматься правами человека. Еще в советское время, в середине 60-х, режим всей своей массой на нас наваливался. У них других врагов внутренних не было кроме нас. Они жуткие сроки давали. Обыски, допросы — бессчетно. И я все время думала, ну чего же они на нас так (набрасываются), они такие могущественные и т.п.

А где Советский Союз и все его могущество? Развалился и никто даже пальцем не пошевелил, чтобы его защитить. А мы разрослись из горсточки в Москве и сейчас общественные правозащитные организации работают по всей России и территории бывшего СССР (кроме республик Ср. Азии). Всюду играют заметную роль.

И с нынешним репрессивным режимом, я не знаю как и когда, но, что бы они ни делали, будет тоже самое. Он так или иначе канет в вечность. Поэтому и боятся — им инстинкт самосохранения подсказывает, что при всей их видимой силе и нашей слабости — будущее за нами, а не за ними. Про Советский Союз я так же, как и все, думала, что меня не будет, а он останется.

Но останемся снова мы, и потом опять разрастемся, потому что репрессии нас только закаляют. Так что, несмотря на очень мрачное время, и на их пугающие заявления и действия, я считаю что будущее за нами, а не за ними.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер