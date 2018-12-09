«Парковка года» по-белорусски: водитель оставил машину на путях 10 9.12.2018, 13:59

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Так бывает, если не пользуешься общественным транспортом и не читаешь новости.

Позавчера читатель onliner.by Kotov сфотографировал автомобиль Volvo рядом с перекрестком улиц Первомайской и Чапаева — машину оставили прямо на трамвайных путях. Скоро подъехал и сам трамвай.

— 7 декабря около 14:30 возле трамвайной остановки на путях трамвая №7 оставили автомобиль марки Volvo. Подъехал трамвай, прождал некоторое время и был вынужден высадить пассажиров. Движение по маршруту №7 остановилось, — сообщил читатель на форуме.

Как скоро возобновилось трамвайное движение — не уточняется.

— Когда я проходил мимо, на близлежащей трамвайной остановке «Чапаева» стояли пассажиры, которых высадила водитель трамвая (видимо, долго стояли). Один из них звонил водителю Volvo, объяснял ситуацию, — уточнил Kotov в комментарии Onliner.

Напомним, что «вокзальная» ветка трамваев открылась 1 ноября после продолжительного ремонта, который продлился 8 месяцев. Возможно, водитель Volvo забыл об этом.

Улица Чапаева не первый раз попадает в новости по такому поводу. Нагромождение бизнес-центров и дефицит парковочных мест толкают водителей к нарушениям.