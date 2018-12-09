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В Японии научились худеть без диет и упражнений

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  • 9.12.2018, 14:21
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Ученые выяснили, какие запахи помогают эффективно сжигать жир.

Японские диетологи выяснили, как можно похудеть без спорта и диеты.

Японские исследователи из Осакского университета в Суйте провели ряд экспериментов и выяснили, что успешно худеть можно без тяжелых тренировок и ограничений в еде, сообщает orthodox.od.ua.

Диетологи утверждают, что можно легко похудеть, если ежедневно вдыхать определенные запахи. Ученые говорят, что лучше всего помогают сжигать жир масло перечной пяты, а также эфирное масло грейпфрута. Кроме того, данный цитрусовый эффективен в сжигании калорий и в качестве перекуса.

Помимо масел помогают ускорить обмен веществ и яркие запахи зеленых яблок и спелых бананов. Также запах экстракта ванили является лучшим помощником, чтобы на некоторое время утолить чувства голода. Более того, запахи острого перца и имбиря также способствуют снижению жировой массы за счет лучшей работы метаболизма.


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