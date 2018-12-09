Россия теряет часть своей территории? 6 9.12.2018, 15:13

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Что на самом деле стоит за разговорами о Курилах.

Российский президент Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ до конца 2018 года заключить мирный договор между двумя странами. По этому поводу лидеры государств уже провели закрытые переговоры. Однако одним из условий мира может стать отказ России от нескольких островов Курильской гряды, пишет etcetera.media.

МИРНЫЙ ДОГОВОР? РАЗВЕ РОССИЯ И ЯПОНИЯ ВОЮЮТ?

Фактически, конечно, нет, но юридически – можно сказать, что да. Дело в том, что после Второй мировой войны Япония и СССР подписали несколько соглашений, которые регулируют отношения между странами. Однако мирный договор Москва и Токио с тех пор так и не заключили.

А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА?

Судьба Южных Курильских островов – главный спорный вопрос, из-за которого мирный договор так и не заключили. Япония считает эти острова своими северными территориями, а Россия уверяет, что имеет законное право на них по итогам Второй мировой войны.

В 1956 году Советский Союз согласился передать японцам остров Шикотан и несколько мелких необитаемых островков под общим названием Хабомаи. Об этом говорилось в совместной советско-японской декларации. В Москве рассчитывали, что Токио будет проводить дружественную политику. Однако в 1960 году Япония подписала договор о сотрудничестве с США. После этого СССР отказался выполнять условия декларации. В свою очередь, Япония потребовала вернуть еще два острова – Кунашир и Итуруп.

ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ЗА ОСТРОВА?

Общая площадь спорных островов составляет 5 тыс. кв. км. Здесь нет больших городов, а проживает на островах менее 20 тыс. человек. В то же время, на острове Итуруп находится крупнейшее в мире месторождение рения. Этот металл используется в химической промышленности и в производстве электронных приборов, также из него делают сопла для реактивных двигателей и элементы турбин. Кроме того, к островам примыкает 200-мильная рыболовная зона с годовым уловом рыбы около 3 млн тонн. Наконец, Курильские острова имеют стратегическое значение для военно-морского флота РФ.

А ЧТО С ОСТАЛЬНЫМИ КУРИЛЬСКИМИ ОСТРОВАМИ? ЯПОНЦЫ НЕ ТРЕБУЮТ ИХ ВЕРНУТЬ?

Правительство – нет. Единственной парламентской партией, которая требует возврата не только Южных, но и вообще всех Курильских островов, является Коммунистическая партия Японии. К слову, японские коммунисты в свое время приветствовали распад СССР как «конец великого исторического зла империализма и гегемонизма».

ОТДАСТ ВСЕ-ТАКИ РОССИЯ КУРИЛЫ ИЛИ НЕТ?

Слухи о том, что Москва готовится вернуть Южные Курильские острова Японии, распространяются начиная с 1990-х годов. Однако официальные российские власти всегда категорически отрицали их возможность. Сегодня риторика Кремля более туманная. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры на основе декларации 1956 года не подразумевают автоматической передачи островов, и нужно искать компромисс, который устроит обе стороны. В то же время, детали переговоров между Путиным и Синдзо Абэ не раскрываются.

По информации Новой газеты, Кремль готов вернуть соседней стране Шикотан и Хабомаи, но оставить себе Кунашир и Итуруп, имеющие стратегическое значение. В свою очередь, Синдзо Абэ не против компромиссного решения, однако не может игнорировать общественное мнение и пойти вопреки принципиальной позиции, которой Токио придерживался более полувека.