Новый председатель ХДС хочет видеть Меркель канцлером ФРГ до 2021 года 9.12.2018, 15:46

Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о перспективах действующего канцлера ФРГ, своих задачах на новом посту, а также о борьбе с АдГ.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, избранная на съезде новым председателем Христианско-демократического Союза (ХДС), в интервью DW выразила уверенность, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сможет сохранить за собой этот пост до 2021 года.

"Федеральное правительство было избрано на определенный срок. Ангела Меркель говорила, что готова остаться на данный период. Съезд партии (7 декабря. - Ред.) четко показал, что этого хотят ее члены, таково же и мое личное желание", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

"Как глава правящей партии, я считаю своей задачей обеспечить правительству стабильность, которая ему необходима для выполнения избирательного мандата", - добавила она.

Ранее в эфире программы немецкого телеканала ZDF "Berlin direkt" Меркель подчеркнула, что продолжит выполнять свои задачи в качестве главы германского правительства. "Я отношусь к тем людям, которые сдерживают свои обещания", - отметила она.

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Фото: reuters

О стратегии борьбы с правопопулистами

Аннегрет Крамп-Карренбауэр затронула вопрос предстоящих в 2019 году выборов в парламенты трех восточногерманских земель - Саксонии, Бранденбурга и Тюрингии.

Популярность правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) может существенно осложнить задачу по формированию в них правящей коалиции.

Говоря о том, как христианские демократы намерены бороться за избирателей, председатель партии указала: "Используя наши сильные стороны".

"Во-первых, мы не собираемся следовать тому, что делают другие партии - даже с учетом того, что избирательные кампании в этих землях определенно не будут простыми. Напротив, мы хотим укрепить там свои позиции именно как ХДС", - подчеркнула она.

"По многим региональным вопросам, во многих областях мы выступаем уверенно. В тех землях, где мы принадлежим к оппозиции, в отношении правящих сил звучит оправданная критика, - убеждена Крамп-Карренбауэр. - Существуют также и более общие темы - такие, как социальные вопросы и пенсии. Нам нужно будет продемонстрировать хорошую организацию. Однако, как я уже говорила, наша главная задача - расположить людей к себе с помощью наших сильных сторон - таким образом, чтобы вернуть себе избирателей".

Верховенство закона в вопросе миграции

На съезде ХДС в Гамбурге отрыв Аннегрет Крамп-Карренбауэр от ее главного соперника Фридриха Мерца оказался крайне незначительным. Для победы он недобрал всего 35 голосов - при 999 поданных.

Фридрих Мерц

Фото: ap

"Партийный съезд был поляризован на уровне каких-то индивидуальных деталей. Вместе с тем уже заранее было понятно, что у кандидатов есть схожие взгляды", - признала собеседница DW.

"Так же как Фридрих Мерц и Йенс Шпан (Второй соперник Крамп-Карренбауэр в борьбе за пост председателя ХДС. - Ред.), я, к примеру, уверена, что государство должно быть в состоянии обеспечить верховенство закона. Я пришла к такому выводу за время моего пребывания на посту главы МВД (земли Саар. - Ред.). Это будет для нас отправной точкой при обсуждении вопросов миграции и внутренней безопасности следующей весной", - подчеркнула глава партии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - новый председатель ХДС

Аннегрет Крамп-Карренбауэр 7 декабря стала новым председателем ХДС, сменив на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет. За Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.