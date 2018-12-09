В понедельник в Беларуси будет до +5 градусов
- 9.12.2018, 15:50
На большей части территории синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.
В ближайшие сутки, 10 декабря, в Беларуси ожидается облачная погода, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.
На большей части территории синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.
Местами ожидается туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.
Ветер будет южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — от 0 до +5.