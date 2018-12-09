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В понедельник в Беларуси будет до +5 градусов

  • 9.12.2018, 15:50

На большей части территории синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.

В ближайшие сутки, 10 декабря, в Беларуси ожидается облачная погода, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

На большей части территории синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.

Местами ожидается туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер будет южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — от 0 до +5.


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