Апостол религиозного возрождения Беларуси»: найдет ли Петр Татаринович покой на Родине? 1 9.12.2018, 16:01

Петр Татаринович

Основателя Белорусской редакции Ватиканского радио ждали в белорусских домах и костелах, и ненавидели в КГБ.

На скромном кладбище на окраине Рима есть небольшая плита с надписью по-итальянски: «Ксендз Петр Татаринович, основатель Белорусской редакции Ватиканского радио». Голос человека, который под ней похоронен, ждали в белорусских домах и костелах, и ненавидели в КГБ. Он помогал людям обращаться к Богу на родном языке, перевел для нас сокровища мировой литературы и основал одну из первых иностранных радиоредакций, которая вещала по-белорусски. Сейчас ксендз Петр покоится в Италии. И этой могиле осталось существовать три года, пишет «Белсат».

Сям’я Татарыновічаў, 1927 год. Пётр Татарыновіч – у цэнтры, у сутане ксяндза

Фота – catholic.by

От Гайнина до Рима

Петр Татаринович родился в 1896-м в деревне Гайнин — сейчас Ляховичский район Брестской области, а тогда Слуцкий уезд в Российской империи. Учиться на священника он поехал в католическую семинарию в Петроград. Но в 1917-м, когда большевики арестовывали священников и семинаристов, Татариновичу вместе с товарищами пришлось тайно, лесами возвращаться на родину. Через четыре года в Минской духовной семинарии он стал отцом Петром.

Каталіцкая працэсія ў Дамачаве, жнівень 1930. Ксёндз Пётр Татарыновіч – у цэнтры

Фота – wikipedia.org

Служил на Полесье, в Западной Беларуси, которая в то время была в составе Польши, основал Союз католической молодежи в Барановичах и Белорусский дом в Медведичах. Ксендз Петр Татаринович всегда стремился нести людям Слово Божие по-белорусски, переводил на родной язык книги и брошюры, печатался в католических изданиях «Крыніца», «Хрысціянская думка» и в униатским журнале «Да злучэння».

Прамова ксяндза Пятра Татарыновіча перад вернікамі, 1930-я

Фота – catholic.by

Когда в 1939 году началась Вторая мировая война, Татариновичу опять пришлось спасаться от большевиков.

В 1940-м Татариновича арестовали в Столинском районе, но с помощью сельчан он сумел убежать с советской территории на немецкую. Там также ему приходилось избегать особого внимания гитлеровских спецслужб. Варшава — Вильнюс — Минск, перед окончанием войны Ротенбург, а оттуда Петр Татаринович выехал в Рим.

«Горел, как знич!»

В Риме ксендз Петр Татаринович перевел на белорусский язык «Quo Vadis» Генрика Сенкевича, защитил докторскую диссертацию на тему «Духовная доктрина Кирилла Туровского» в Папском восточном институте, и основал Белорусскую службу Ватиканского Радио.

Інструкцыя, як знайсці Беларускую службу Ватыканскага радыё, напісаная Пятром Татарыновічам у часопісе «Зніч»

Фота даслаў Аляксандр Панчанка

«В Ватиканском радио тогда состоялся «парад маленьких редакций» — одна за другой появлялись литовская, польская, украинская, болгарская и белорусская редакции», — рассказал Александр Панченко, сотрудник Белорусской службы VaticanNews.

Пётр Татарыновіч у Ватыкане

Фота – Бібліятэка і музей Скарыны ў Лондане

Катехизис, молитвы, новости из Ватикана и голос Папы Римского — все это по-белорусски. Во времена коммунистического преследования религии люди искали Слово Божие на коротких и средних волнах, и даже передавали письма в Ватикан. А советские спецслужбы и войска связи глушили мессы и проповеди как «вражеские сигналы».

Святочнае выданне часопісу «Зніч» да Дня Волі, 1970. Фота: Бібліятэка і музей Скарыны ў Лондане

«Для многих белорусов Радио Ватикана было единственным источником религиозной информации, — вспоминает Александр Панченко. — Мы имеем свидетельства людей, которые постоянно слушали Ватиканское радио в советское время, и не только католики, но и православные. И священники в Беларуси именно благодаря ксендзу Петру Татариновичу имели церковную терминологию. Он был апостолом религиозного возрождения нашей страны».

«Не самым хлебам жыве чалавек», ілюстрацыя з часопісу «Зніч», 1962. Фота: Бібліятэка і музей Скарыны ў Лондане

Отец Петр руководил Белорусской службой Ватиканского радио двадцать лет, одновременно продолжал переводческую деятельность и выдавал в Риме белорусский религиозно-общественный журнал «Зніч». Писал он всегда белорусской латиницей.

«Гарэў, як зніч» – першы надмагільны помнік кс. Пятру Татарыновічу ў Рыме. Фота: Бібліятэка і музей Скарыны ў Лондане

«Он имел особое отношение к языку, использовал много оригинальных слов, много обдумывал, каким должен быть литературный язык, — вспоминает господин Панченко, — и приложил много усилий, чтобы родной язык в Беларуси вновь расцвел, чтобы расширялся среди людей. Чтобы люди читали Евангелие и слушали Папу по-белорусски. Именно благодаря отцу Петру Татариновичу белорусский язык занял свое место в католическом мире».

«Не бойцеся, гэта я», ілюстрацыя з часопісу «Зніч», 1970. Фота: Бібліятэка і музей Скарыны ў Лондане

В 1978 году, когда Петр Татаринович умер, его похоронили на кладбище Прима-Порта на окраине Рима. По европейским традициям, могилу оплатили на 30 лет, а по истечении этого срока отца Петра перезахоронили на том же кладбище, но в другом месте, в земле. Срок оплаты нынешней могилы заканчивается в 2021-м, и тогда останки должны перенести в общее захоронение.

Пётр Татарыновіч, заснавальнік Беларускай службы Ватыканскага радыё. Фота: Бібліятэка і музей Скарыны ў Лондане

Но у наследников Петра Татариновича, работников Ватиканского радио, есть лучшая идея — помочь патриоту Беларуси вернуться на Родину хотя бы после смерти.

«Это была бы наша мечта, — говорит Александр Панченко. — Мы пока не выясняли, как это можно сделать, и кто бы мог помочь, но ксендз Петр Татаринович заслуживает иметь достойную могилу именно в Беларуси, которой он много служил».