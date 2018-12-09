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Спутниковые снимки показали, что Северная Корея расширяет свою ракетную базу

  • 9.12.2018, 16:08

Ключевая ракетная база КНДР Yeongjeo-dong не только остается активной, но и постоянно модернизируется.

Новые спутниковые снимки Северной Кореи свидетельствуют о том, что ключевая ракетная база КНДР Yeongjeo-dong не только остается активной, но и постоянно модернизируется. Об этом говорится в докладе Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США), сообщает gordonua.com со ссылкой на телеканал CNN 6 декабря.

Аналитики института отметили, что в прошлом году Северная Корея значительно расширила объект, вероятно, достроив еще одну ракетную базу. Новые спутниковые снимки показали, что КНДР в регионе строила "чрезвычайно большой" подземный объект в 2017 году, строительство которого продолжалось до августа 2018 года.

Фото: cnn.com

Эксперт института Джеффри Льюис отметил, что строительство продолжилось даже после сингапурского саммита между диктатором КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что несмотря на заявления о стремлении к денуклеаризации, Пхеньян продолжает производить ракеты с ядерными боеголовками.

Льюис и его коллега Дэвид Шмерлер сообщили, что расположение объекта идеально подходит для разработки новейших ракет большой дальности, в том числе и тех, которые Северная Корея может использовать для удара по США.

Пресс-секретарь Пентагона Крис Логан заявил телеканалу, что США внимательно следят за КНДР и продолжают поддерживать дипломатический процесс. Он также отказался обсуждать данные разведки.

Госдепартамент США от комментариев отказался.


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