Брестчанка вместе с заводом «Луч» создала коллекцию часов с белорусским орнаментом 4 9.12.2018, 16:15

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Источник: brestcity.com

Художница из Бреста Анна Редько стала соавтором коллекции часов «Вышиванка» с пластиковым корпусом и ремешком.

Художница из Бреста Анна Редько (та самая, чей логотип к 1000-летию города победил на конкурсе) стала соавтором коллекции часов “Вышиванка” с пластиковым корпусом и ремешком.

О деталях сотрудничества с минским часовым заводом автор рассказала в своем блоге:

- Я большой поклонник швейцарских часов Своч, особенно те серии, где они сотрудничают с дизайнерами-иллюстраторами и принтуют рисунками все часы “с ног до головы”. И предложила делать наши в таком же духе, чтобы рисунок был не только на корпусе, но и выходил на ремешок. Ребята были всеми руками “за”. Я сделала три цветовых решения вышиванки: красная, белая и васильковая.

Источник: brestcity.com

Производство — процесс небыстрый (ждали несколько месяцев до выхода партии). Впервые я увидела всю коллекцию в Минске в ТЦ “Галлерея Минск”. Потрогала наконец все, порадовалась, что круто сделано. Продавец рассказала, что хорошо разлетаются особенно среди туристов. Было очень приятно.

Источник: brestcity.com

Вообще это очень крутой опыт для любого дизайнера, художника, иллюстратора, поработать с таким большим проектом, увидеть как специфично протекают процессы, как радует долгожданный результат, как завораживает видеть плоды своих трудов на витринах под стеклом в любом фирменном магазине Луча.

Источник: brestcity.com

Особенно приятно, что люди, знающие мое творчество, но не знающие о этой работе, сами писали мне, спрашивая, не мои ли рисунки на часах. Это очень круто, что почерк узнается и работу можно не подписывать.