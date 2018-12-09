Брестчанка вместе с заводом «Луч» создала коллекцию часов с белорусским орнаментом

Брестчанка вместе с заводом «Луч» создала коллекцию часов с белорусским орнаментом4
- 9.12.2018, 16:15
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Художница из Бреста Анна Редько стала соавтором коллекции часов «Вышиванка» с пластиковым корпусом и ремешком.
Художница из Бреста Анна Редько (та самая, чей логотип к 1000-летию города победил на конкурсе) стала соавтором коллекции часов “Вышиванка” с пластиковым корпусом и ремешком.
О деталях сотрудничества с минским часовым заводом автор рассказала в своем блоге:
- Я большой поклонник швейцарских часов Своч, особенно те серии, где они сотрудничают с дизайнерами-иллюстраторами и принтуют рисунками все часы “с ног до головы”. И предложила делать наши в таком же духе, чтобы рисунок был не только на корпусе, но и выходил на ремешок. Ребята были всеми руками “за”. Я сделала три цветовых решения вышиванки: красная, белая и васильковая.
Производство — процесс небыстрый (ждали несколько месяцев до выхода партии). Впервые я увидела всю коллекцию в Минске в ТЦ “Галлерея Минск”. Потрогала наконец все, порадовалась, что круто сделано. Продавец рассказала, что хорошо разлетаются особенно среди туристов. Было очень приятно.
Вообще это очень крутой опыт для любого дизайнера, художника, иллюстратора, поработать с таким большим проектом, увидеть как специфично протекают процессы, как радует долгожданный результат, как завораживает видеть плоды своих трудов на витринах под стеклом в любом фирменном магазине Луча.
Особенно приятно, что люди, знающие мое творчество, но не знающие о этой работе, сами писали мне, спрашивая, не мои ли рисунки на часах. Это очень круто, что почерк узнается и работу можно не подписывать.