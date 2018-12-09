Белорусская фирма пострадала от мошенников, которые представились китайскими бизнесменами 2 9.12.2018, 16:39

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Белорусы вели бизнес с коллегами из Китая исключительно через интернет.

О случаях мошенничества в интернете, жертвами которого становились белорусские физлица и компании, рассказал начальник отдела организации раскрытия разбоев, грабежей и иных преступлений против собственности Главного управления уголовного розыска МВД Василий Шупляк, передает officelife.media.

По словам Василия Шупляка, недавно отечественная фирма понесла ущерб от действий мошенников. Белорусы вели бизнес с коллегами из Китая исключительно через интернет.

— Когда в очередной раз из-за рубежа пришли образцы товара и контракт на подпись, наши соотечественники без доли сомнения внесли предоплату. Но заказ не получили, — слова представителя ведомства приводит официальный сайт МВД.

Разбирательства показали: электронная почта китайской фирмы была взломана.

Также, утверждает Василий Шупляк, все больше белорусов откликаются на фейковые объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и т.п. Потенциальные покупатели перечисляют деньги на чужие счета, как правило, зарубежные. Мошенники, получив деньги, исчезают.

Наконец, злоумышленники регулярно взламывают аккаунты в соцсетях и от имени владельцев рассылают их виртуальным друзьям сообщения с просьбой одолжить денег.