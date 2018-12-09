Мировая экономика ежегодно теряет $2,6 триллиона из-за коррупции 9.12.2018, 16:47

Антониу Гутерриш

Фото: UNHCR/S.Hopper

Об этом рассказал генсек ООН.

Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Центр новостей ООН.

В послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией Гутерриш отметил, что эти средства составляют более 5% глобального ВВП. По его данным, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет триллион долларов.

Генсек ООН призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества.

"Коррупция существует во всех странах - богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений", - заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития.

Гутерриш призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.