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В Японии миллионы покинутых домов отдадут бесплатно

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  • 9.12.2018, 18:46
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Японские власти запустили специальную программу, чтобы уменьшить количество заброшенной недвижимости в стране.

В Японии запустили новую государственную программу, по которой более 8 млн заброшенных домов будут раздаваться бесплатно, или продаваться за бесценок, пишет gordonua.com со ссылкой на Insider.

Увеличение числа брошенных домов вызвано демографической ситуацией в стране. Недвижимость многих пожилых людей никому не перешла по наследству, поэтому дома остаются пустыми. А молодежь не покупает большей жилой площади, потому что не заводит детей слишком рано.

Также жители Японии из-за предрассудков отказываются покупать дома, хозяева которых умерли. Старые дома также не покупают из-за отсутствия ремонта.

Как отмечает Japan Times, в Токио пустует каждое десятое жилище. По прогнозам исследовательского института Номура, если не принимать меры, количество заброшенных домов к 2033 году вырастет до 21,7 млн. Это треть от всего жилья в стране.

Чтобы решить эту проблему, правительство и муниципалитеты поощряют различные меры по борьбе с брошенным жильем, в том числе предоставляя субсидии владельцам ветхих домов для их демонтажа.

Также запущена государственная программа, согласно которой жилье выставляются на платформе "akiya banks". Цены на дома в ней доходят до $360 тыс. Однако часто можно встретить предложения по безвозмездной передаче жилья. Дома также продают, если покупатель заплатит налоги и комиссию. Государство также предлагает субсидии покупателям такого жилья.


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