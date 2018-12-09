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Армия вторжения?

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  • 9.12.2018, 18:54
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Российская группировка в любой момент может вторгнуться в Украину, но все боятся посмотреть правде в глаза.

Недалеко от российско-украинской границы расположилась "армия вторжения" РФ, которую можно увидеть на картах Google. Об этом написал российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.

"Всего в 18-ти километрах от российско-украинской границы, в окрестностях города Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружены сотни российских танков Т-64 и Т-62М, а также тысячи военных грузовиков... По характеру военной техники понятно, что это наступательная группировка. В любой момент она может вторгнуться в Украину", – подчеркнул он.

Политолог отметил, что в это же время между Россией и Западом идет "дежурная торговля по второстепенным вопросам" и продолжается реализация проекта "Северный поток – 2".

"Газпром и Роснефть увеличивают обороты в Германии. СМИ гадают, где и в какой позе имели "короткий контакт" [президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин во время саммита большой двадцатки. Так уже было перед началом нацистской военной экспансии в Европе. Все все видят, но делают вид, что ничего экстраординарного не происходит; боятся посмотреть правде в глаза", – подытожил Эймдан.


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