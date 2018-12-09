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Балтийская лига: Минский СКА взял верх над финским «Риихимяки»

  • 9.12.2018, 19:01

Это четвертая победа белорусской команды в группе «А».

Минский СКА одержал победу над "Риихимяки" в выездном матче Балтийской лиги — 31:28, передает pressball.by.

Это четвертая победа армейской команды в группе "А". В середине тайма армейцы вели в счете "+7" и лишь в концовке сбавили обороты, позволив сопернику приблизиться в счете.

РИИХИМЯКИ — СКА — 28:31 (13:15)

СКА: Гирик (7), Бровко (4), Никуленков (4), Рабушко (4), Кривенко (3), Вайлупов (3), Алехин (2), Хмельков (1), Жила (1), Ушал (1), Хадкевич (1).

Турнирное положение группы "А": ЗТР — 10 очков (6 матчей), СКА — 8 (5), Драгунас — 6 (4), Риихимяки — 2 (3), Пылва — 2 (4), Кехра — 0 (6).

Следующий матч в Балтийской лиге для СКА состоится 18 января. Соперник — литовский "Драгунас".


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