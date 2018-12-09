На акции «желтых жилетов» во Франции погромщикам кричали «Назад!» по-русски 11 9.12.2018, 19:35

4,309

ФОто: RFI

В соцсетях опубликовали видео, как «желтые жилеты» бьют окна в домах недалеко от Триумфальной арки в Париже.

В какой-то момент слышно, как погромщикам кричат "Назад! Назад!" на русском языке, после чего они начинают отступать. Запись опубликована на YouTube 9 декабря. Ее также публиковал итальянский студент факультета международных отношений, который пишет в Twitter под псевдонимом MrRevinsky, передает gordonua.com.

В связи с решением правительства Франции поднять с 2019 года налог на дизельное топливо и бензин во Франции в середине ноября начались акции протеста. Митингующие заявляли, что повышение приведет к росту цен, в правительстве объяснили эти планы борьбой за охрану окружающей среды.

Протестное движение получило название "желтые жилеты", так как митингующие одеты во флуоресцентные жилеты, которые должны быть во всех автомобилях Франции.

1 декабря протесты переросли в беспорядки. Митингующие бросали камни, строили баррикады, переворачивали и поджигали машины. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. Демонстранты также разрисовали стены Триумфальной арки и повредили ее статуи.

5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон на фоне массовых акций протеста отказался от планов поднять налог на топливо. Однако протесты не прекратились.

В Службе безопасности Украины заявили, что за спинами мирных демонстрантов во Франции действовали радикалы, которых поддерживает РФ .

По данным на 9 декабря, правоохранители задержали 1723 демонстранта, которые участвуют в акции протестов "желтых жилетов". Пострадали за время протестов более 100 человек.