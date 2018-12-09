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Леонид Заико: В правительстве Беларуси сидят какие-то обкуренные люди

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  • 9.12.2018, 20:14
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Леонид Заико

Лукашенко вместе с чиновниками ведет страну в пропасть.

Выращивать лен и прессовать опилки, вывозить навоз и пришивать пуговицы, строгать доски и сверлить дырки, точить детали и продавать редиску, настраивать аппаратуру и строгать черенки, строить склады и печь батоны, поить племенных телок и выпускать журналы, ловить рыбу и сушить грибы, лечить старушек и учить детей - это лишь крохотная часть того, чем занимается белорусское государство. На каждую функцию нужен чиновник, коллектив подчиненных, бюджет под них, контролеры, исполнители, а также те, кто пишут инструкции и регламенты, дают информационно-аналитическое обеспечение. Чем больше функций у государства вне рамок открытой политической конкуренции, тем больше шансов у номенклатурно-силовых начальников и потребителей войти в 1% самых богатых граждан страны. Лукашенко осознает опасность для экономической устойчивости ЗАО «Беларусь» разросшейся, пустившей метастазы бюрократии. Она съедает экономический рост, зашлаковывает производство, обременяет страну долгами и изгоняет из нее таланты и капиталы, пишет «БелГазета».

Об этом говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Первый вице-премьер Александр Турчин сказал, что для проведения экономической политики, реализации стратегии развития ничего придумывать не надо: мол, Лукашенко в своей предвыборной программе образца 2015г. назвал все, что надо делать. Я не поленился и залез в эту программу. Вот что я там нашел: «Радикальное сокращение излишних, дублирующих функций госуправления, контрольных и правоохранительных органов», «разделение функций государства как собственника и регулятора». Звучит просто как амброзия.

- Это обычная писанина. Некий товарищ Х написал ее для президента, а тот просто взял эту бумажку и прочитал: «Разделение функций…» Правитель ни сном ни духом о каком разделении функций идет речь.

- Когда в России и Украине провели исследования, сколько функций у государства, то оказалось, что порядка 7200-7500! В Беларуси, думаю, не меньше. И это в нашем якобы народном, социально ориентированном государстве. Наличие стольких функций у государства говорит о жутчайшем недоверии своему населению. Это опаснейшая централизация власти. Понятно, что под каждый функционал есть чиновники, над ними есть еще контролеры. А это зарплаты, машины с мигалками. Вот и получается, что наше государство половину ВВП распределяет в эти руки, что ведет к сильнейшему торможению развития экономики страны. Сам Лукашенко говорит, что Беларусь развивается темпами ниже среднемировых. Столкнувшись с очередным кризисом, правитель подумал: а зачем мне столько функций? Почему десятки контролирующих органов должны следить за каждым чихом из какого-нибудь Узденского или Быховского района?

- Вы говорите про научно-содержательный подход правителя к проблеме. А я думаю, что у него подход скорее научно-созерцательный: он понимает, что чиновники крадут из бюджета, занимаясь коррупцией, что это ведет страну в пропасть. Результат - люди теряют доверие к власти. И Лукашенко это прекрасно понимает.

Государство и правительство - две большие разницы. Как только правительство начинает отождествлять себя с государством, появляются разные бяки. Мне, как специалисту в области диагностики пограничных состояний экономического мозга, кажется, что в нашем правительстве сидят какие-то обкуренные люди, возомнившие, что они есть государство. На самом деле правительство - это группа наемных работников, которых президент от лица народа берет на работу в области управления экономикой страны. А у нас любой госслужащий, начиная от инспектора МЧС, считает себя человеком государства. Дорогие сограждане, любой чиновник, будь то полицейский, сотрудник МЧС, генерал милиции, ответственный работник исполкома или премьер-министр - это обычные наемные работники.


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