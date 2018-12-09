Эксперт: «Союзное государство», о котором так много говорил Лукашенко, не состоялось 1 9.12.2018, 20:33

Таможенное пространство, единое экономическое пространство трещит по швам.

Лукашенко считает, что Россия должна платить больше за лояльность Минска в условиях продолжения изоляции Москвы от цивилизованного мира.

Об этом в комментарии obozrevatel.com заявил директор центра "Новая Европа" Сергей Солодкий, добавив, что в целом в последнем споре правителей нет ничего удивительного, Лукашенко и раньше позволял себе резкие высказывания в сторону России.

"Конечно, всегда нужно обращать внимание на контекст, очевидно, что при нынешних обстоятельствах Лукашенко считает, что Россия должна платить больше лояльность Минску, поскольку сейчас Москва не в том положении, чтобы перебирать международными партнерами. Путин, несмотря на контакты с мировыми лидерами, оказался в однозначной изоляции, особенно на фоне последней агрессии против Украины в Черном море", - говорит международник.

По его словам, белорусский диктатор почувствовал тот момент, когда он может позволить подобные заявления к Путину.

"Это такой мягкий шантаж, заигрывающий Лукашенко сказал о своих претензиях, а потом сразу отступил назад и извинился за то, что сказал. В прошлом между Россией и Беларусью были гораздо острее моменты, а сейчас я ничего подобного не вижу", - сказал он.

Солодкий объясняет, что связи между двумя государствами никогда не были дружественными, особенно в последнее время, когда постоянно идут слухи о желании Путина сместить Лукашенко с его поста, но Беларусь будет продолжать молчать.

«Неправильные у вас расчеты! Мы имеем худшие условия, чем Германия! Вроде воевали против Германии вместе, а имеем такую ситуацию!»: Лукашенко публично спорит с Путиным и буквально требует снизить цену на газ pic.twitter.com/bbMBrTcEWa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 6, 2018

"Союзное государство”, о котором так много говорил Лукашенко, которое до сих пор пытается построить Путин, не состоялась. Таможенное пространство, единое экономическое пространство, в которое втягивали Украину, трещит по швам. Преимущества от этого всего получает только Россия, а другие партнеры в лучшем случае могут позволить себе подобное заигрывание, шантаж, легкую критику с последующим извинением", - считает международник.

"Что мы увидим дальше? Россия будет закручивать гайки, дальше усиливать давление на Беларусь, дальше будет пытаться сузить поле маневра Лукашенко и делать его более лояльным. Лукашенко и дальше будет пытаться расширить маневры, дальше будет пытаться выторговать себе какие-то дивиденды за то, что он будет идти на компромисс относительно сужения своих маневров, в том числе и в политике между Западом", - добавил он.