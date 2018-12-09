Текст исторической речи Меркель: Настало время для новой главы 9.12.2018, 20:45

Ее выступление постоянно прерывалось аплодисментами.

Четырежды (начиная с 2005 года) канцлер Германии Ангела Меркель в возрасте 64-х лет покидает большую политику. Она больше не будет избираться канцлером и уходит с поста руководителя партии Христианско-демократический союз (ХДС), где провела последние почти 20 лет. В пятницу на съезде партии, где собрались тысячи людей, самая влиятельная женщина земли, самый влиятельный политик Европы выступила с последней речью руководителя политсилы.

"Будущее требует от нас всего, что в наших силах, чтобы утвердить и сохранить наши ценности. Обеспечить достойное будущее мы можем только сопротивляясь отчаянию и пессимизму", - говорит Меркель.

Ее выступление постоянно прерывалось аплодисментами. В конце зал несколько минут стоя аплодировал ей, заставив канцлера прослезиться.

LIGA.net приводит полный текст прощальной исторический речи Ангелы Меркель:

"Спустя более чем 18 лет это будет моя последняя речь в роли председателя ХДС Германии.

Я хочу попросить вас вместе со мной немного поразмышлять о слогане этого партийного съезда. Определить слоган федерального партийного съезда, между прочим, всегда было одним из самых сложных дел. Чаще всего я тянула с решением до последнего, регулярно приводя сотрудников Дома Конрада Аденауэра (здание федерального бюро партии ХДС, - Ред.), особенно тех, кто отвечал за работу над оформлением мероприятия, в отчаяние, если не в бешенство. Возможно поэтому сегодня у нашей сцены такие современно выглядящее декорации. Все проблемы со сроками и выбором текста решены навсегда.

Совсем невозможно оценить степень моей благодарности всем вам за помощь - не только со слоганом съезда, но в подготовке мероприятия в целом. То, что сотрудники, работающие в Доме Конрада Аденауэра, способны на многое, я имела шанс наблюдать каждый день на протяжении 20 лет работы в этом здании, сначала как генеральный секретарь, а позже как председатель. И я хочу вспомнить нашего национального секретаря Клауса Шюлерa, который также с небольшим перерывом сопутствовал мне более 20 лет. В прошедшие недели у него было восемь региональных конференций с тысячами участников, буквально организованными с нуля. Он подготовил этот партийный съезд. Я хочу от всего сердца поблагодарить его и всех соратников.

И совершенно особенным образом в этот час я хочу поблагодарить всех сотрудников офиса председателя партии в Доме Конрада Аденауэра. Я никогда не забуду ваше усердие, отверженность, компетентность и страсть в работе на благо Дома Конрада Аденауэра и ХДС. Спасибо.

Также моя сердечная благодарность всем членам президиумов и федерального руководства, просто соратникам, с которыми с 2000 года за поддержку, критику, идеи, помощь, солидарность. Спасибо.

Дорогие друзья. Первый слоган для съезда в 2000 году, прошедшего после скандала с пожертвованиями (так называемый скандал с "черными кассами" ХДС, разгоревшийся в конце 90-ых годов), где я выступала в качестве новоизбранного председателя немецкого ХДС, звучал следующим образом - "К делу". Для многих это было непривычно. Где здесь речь о Германии? Нигде. Где здесь слова о будущем? Их нет. Где слова об образовании, ценностях, безопасности? Нигде. Лишь "к делу".

С этого все началось. Типичная Меркель. Деловая и сухая. Но это в точности выражало, о чем тогда шла речь. Когда ХДС был в нокдауне. Когда наши противники потирали руки, надеясь, что мы никогда не оправимся после скандала с "черными кассами". Поэтому сейчас здесь я хочу сказать с полной серьезностью - сегодня мы находимся перед вызовом. Без всякого сомнения. Вызовом стране, народным партиям, ХДС и ХСС (Христианско-социальный союз, партнерская партия ХДС в Баварии, - Ред.). С АнД (Альтернатива для Германии, - Ред.) в качестве партии, правее нас в политическом спектре, с поляризацией общества.

На протяжении почти 70 лет истории Федеральной Республики Германия ХДС и ХСС 50 лет определяли имя канцлера. 50 лет. Чтобы так все оставалось, чтобы и спустя 50 лет ответственности за правительство к этой цифре добавлялись последующие годы даже после этой парламентской каденции - с этой целью партийный съезд сегодня закладывает основу

Но не менее серьезно я хочу сказать, что 18 лет назад мы пережили судьбоносный час для Христианско-демократического союза Германии. Это было преодоление скандала с "черными кассами", когда ХДС политически, морально и, давайте не забывать, финансово находился на краю. Многие предсказывали ХДС судьбу итальянской Христианско-демократической партии. Но мы не смирились. Мы не дали сбить себя с толку. Мы сохранили холодную голову. Мы вспомнили свои сильные стороны, опирались на свои собственные силы и показали всем, на что способны.

В итоге мы преодолели последствия скандала, в том числе и финансовые. Мы опять вернулись к делу. После поражения на выборах в 1998 году мы интенсивно принялись за обновление нашей партии. Через 18 лет, спустя 72 избирательные кампании в земельные парламенты, Бундестаг и Европарламент. Я не считала сейчас местные выборы. 72 кампании, 72 вечера после выборов, вечера надежд, страха, страданий и ликования, побед и поражений.

Мой последний слоган в качестве председателя ХДС звучит как "Объединять, лидировать вместе". И снова типичная Меркель. Где здесь речь о Германии? Нигде. Где здесь слова о будущем? Их нет. Где слова об образовании, ценностях, безопасности? Нигде. Но, дорогие друзья, возможно, то, что необходимо для классического партийного слогана, который будет указывать нам дорогу в будущее, должно быть не в буквах на стене, а в том, что за ними скрывается. В этих нескольких словах: объединять и лидировать вместе.

Объединять кого? Кого еще, кроме нашей земли, кроме Германии, кроме Европы? Кроме поколений, старших и младших? Кроме Востока и Запада? Слабых и сильных? Города и села? Местных и мигрантов? Нас всех - ХДС, ХСС - во времена, подобные нынешним? Лидировать вместе с кем? С кем, кроме нас, социальных демократов Германии? С кем, кроме наших корней как консерваторов, христианских социалистов и либералов? Наших ценностей, нашей "Х" в нашем названии - христианского взгляда на человека. Нашей претензии на лидерство в качестве народной партии идеологического центра в Германии - ХДС и ХСС совместно.

Куда нас может привести нежелание заканчивать споры - в последние годы мы имели возможность узнать на собственном горьком опыте. Куда нас приводит единство - это ХДС и ХСС также хорошо знают. На протяжении почти 70 лет истории Федеральной Республики Германия ХДС и ХСС 50 лет определяли имя канцлера. 50 лет. Все остальные - 20.

Чтобы так все оставалось, чтобы и спустя 50 лет ответственности за правительство к этой цифре добавлялись последующие годы даже после этой парламентской каденции - с этой целью партийный съезд сегодня закладывает основу. И тот факт, что за семидесятилетнюю историю Германии ХДС и ХСС взяли на себя ответственность за 50 лет работы правительства, не является поводом для гордости. Это повод для смирения.

Так должно быть, ведь это удалось нам, потому что мы обращали внимание на две вещи: проводили политику на основе наших ценностей, но с готовностью воспринимали то, что происходит вокруг нас.

Мы поняли, что мы не обладаем монополией на мудрость и что надо уметь смотреть на мир глазами других.

Мы почти всегда умели противостоять искушению искать быстрые и, казалось бы, простые ответы на вопросы, и вместо этого стремились найти истинные, долгосрочные и реалистичные ответы. Мы понимали, что жизнь и мир вокруг нас не черно-белые, но полны оттенков, граней и красок.

Мы верили в искусство и силу хорошего компромисса, преимущества которого, конечно, перевешивали недостатки. Потому что мы знали, что слово "консервативный" происходит не от "консервы", а от сохранения того, что делает нас сильными, и изменении того, что нас тормозит. Мы все знали, что это касается каждого из нас - от руководства до только что вступившего в наши ряды человека.

Мы знали, что один единственный голос может все изменить. Одно единственное место в парламенте может отделять победу от поражения. Мы это видим на примере федеральной земли Гессен, где Фолькер Буфье сейчас продолжает свою работу во главе черно-зеленого (коалиции ХДС и Зеленых, - Ред.) правительства, у которого бы не было большинства без одного единственного парламентского кресла. При всем разочаровании от потерь ХДС во время последних выборов в этот земельный парламент, это большой повод для радости и благодарности.

Вместе с тем мы знали, что партия не состоит из одного человека, а из всех ее членов совместно, местных, окружных, районных, земельных организаций, объединений на уровне федерации, земли и коммуны - всех вместе.

Еще совсем недавно мы пережиди ситуацию, когда обстоятельства складываются против нас. Вспомним (федеральную землю, - Ред.) Саар. Более 40%. Вспомним только (федеральную землю, - Ред.) Шлезвиг-Гольштейн и возврат контроля на земельным правительством во главе с Даниелем Гюнтером. Я назову (федеральную землю, - Ред.) Северный Рейн-Вестфалию, где красно-зеленые (социал-демократы и партия Зеленых, - Ред.) были отправлены в оппозицию.

Дорогие друзья. Это все - мы, ХДС. Мы вместе. Это показывает, что у нас есть силы сломить тенденции, выиграть выборы, когда мы готовы бороться совместно и решительно. Так, как в 2005 году мы одержали победу в Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии, которые стали ключом к поражению красно-зеленой коалиции. Так было весной 2017 года, когда нам пришлось бороться в крайне тяжелых условиях, - победы на земельных выборах в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии были ключом к тому, чтобы воспрепятствовать появлению красно-зеленой коалиции на федеральном уровне.

Дорогие друзья, когда я готовилась к этому партийному съезду, я задала себе пять вопросов. Первый из этих вопросов звучит - чего, собственно, мы и я как председатель партии смогли достичь за 18 лет? Тогда, после скандала с пожертвованиями, говорили осторожно. Появилось легкое сомнение - прежде всего в нерушимой вере в будущее, в котором нам всем придется действовать вместе. В моей первой речи в качестве кандидата на пост главы партии в Эссене в 2000 году я рассказала, как в 1989 году я оказалась в политике. И я хочу процитировать из той речи в Эссене пару коротких предложений.

Наше будущее, говорила я в Гессене в 2000 году, зависит исключительно и только от нашей собственной силы. Оно в наших руках. Мы хотим стать ведущей силой в Германии, номером первым. И, дорогие друзья, я думаю, мы можем говорить, что кое-что мы смогли воплотить в жизнь

Тогда, в 1989 году я начала все сначала, я рассталась с коллегами и была увлечена пробуждением демократии. Для всех нас это было невероятное время - большое любопытство ко всему новому. Один друг написал тогда: "Идем в открытую". Что это за перспектива - идти в открытую? В свободу? В новое время? Наше будущее, говорила я в Гессене в 2000 году, зависит исключительно и только от нашей собственной силы. Оно в наших руках. Мы хотим стать ведущей силой в Германии, номером первым. Красно-зеленым стоит вновь напрячься - ведь речь снова пойдет о деле, о Германии и ее людях". Конец цитаты. Дорогие друзья, я думаю, мы можем говорить, что кое-что из тех планов мы смогли воплотить и сделать, и можем этим гордиться все вместе.

Второе. За что мы можем благодарить друг друга? Бесконечное множество часов, дней и ночей совместных размышлений, переговоров, планов и отрицаний, борьбы за лучшие ответы на сложнейшие вопросы во все усложняющемся мире. В меру наших знаний и исходя из наших убеждений. Над заявлениями и правительственными программами, над новой партийной программой.

Вспомним, как мы поддержали правительство Шредера в реформе Hartz IV (пакет законов по реформе социально-экономической системы), потому что в соответствии с принципами поддержки и развития она была правильным ответом на пять миллионов безработных того времени. И тем, что сейчас их немногим более двух миллионов, мы можем гордиться.

Мы поддержали правильные реформы. Мы дали четкий ответ на все более растущий государственный долг. Нулевой дефицит - был и остается правильным ответом для справедливости между поколениями и готовности к будущему. И мы можем гордиться тем, что это так уже многие годы, дорогие друзья.

Мы дали четкий ответ на изменившееся положение в сфере международной безопасности. И не за 20 минут во время партийного съезда, а после очень долгих дискуссий во всех земельных организациях мы отменили военную повинность, придали Бундесверу новую форму, нам нужно еще многое сделать, чтобы превратить его в боеспособную армию, но этот шаг был правильным, дорогие друзья, даже если многим он дался непросто.

Звук аплодисментов слышно сейчас тише, чем было слышно то большинство, когда это решение было принято на партийном съезде. Для меня в воспоминаниях звездным часом останется то единство, когда христианско-демократические сообщества рабочих и ассоциации малого и среднего бизнеса совместно разработали собственную модель минимальной зарплаты, показав таким образом, что мы можем сотрудничать и работать с участием разных крыльев нашей организации. Это был великий час для ХДС.

Мы дали четкие ответы на проблему европейского долга.

Мы дали четкий ответ тем людям, которые хотели лучше объединить семью и профессию: с помощью выплат родителям, постройки детских садиков, помощи на покупку и строительство жилья при рождении ребенка, облегчив дополнение семьи и професси друг с другом.

Почему сейчас наши дороги расходятся? Само собой, не мои и ХДС. Для того, чтобы оставаться частью партии, мне не нужно кресло ее главы, к тому же я до сих пор остаюсь канцлером. Но как канцлер и глава ХДС Германии я понимаю, что демократия - это согласие большинства. Государственные деятели и все, кто стоит у власти, должны делать все для мира и единения нашей страны, доказывая это тем, что они готовы пожертвовать ради этого

Я помню, как мы вели напряженнейшие этические дебаты друг с другом относительно предимплантационной диагностики на одном из наших партийных съездов.

И, дорогие друзья, мы выдержали в 2015 году серьезнейший вызов во время гуманитарного кризиса, приняв у себя многих людей, продолжая следить за тем, чтобы этот процесс был управляемым и упорядоченным. Позволю себе лишь вспомнить соглашение между ЕС и Турцией в этой связи.

Дорогие друзья, наша партия тоже шаг за шагом продолжала свое развитие. Мы провели реформу партийного устройства, увеличили возможности для активного участия наших членов, и начали вести нашу коммуникацию в цифровом мире. При этом мы не жалели друг друга. Мы многого требовали и ожидали друг от друга. Я - от вас. И разрешу себе сказать, что также, очень-очень редко, конечно же, это происходило и с вашей стороны. Но разве могло быть по-другому. Мы - это семья. Мы поступали так с глубоким убеждением, что лишь таким образом можно достичь развития и прогресса. Это было возможным лишь на основе взаимного доверия. За это, особенно за это, я хочу вас поблагодарить.

Третье. Что мы скрывали друг от друга? Вы от меня совсем ничего не скрывали. Но очень интенсивно раздумывали, не подумала ли я чего-то подобного. Мне, наоборот, приходилось удерживаться от нападений на своих политических оппонентов как справа, так и слева. Вместо этого - молчать, не давая понять, какие эмоции я по этому поводу испытываю. И я очень хорошо понимаю, как вас это нервировало.

В-четвертых, почему сейчас наши дороги расходятся? Само собой, не мои и Христианско-демократического союза. Для того, чтобы оставаться частью партии, мне не нужно кресло ее главы, к тому же я до сих пор остаюсь канцлером. Но как канцлер и глава ХДС Германии я понимаю, что демократия - это согласие большинства, и что государственные деятели и все, кто стоит у власти, должны делать все для мира и единения нашей страны, доказывая это тем, что они готовы пожертвовать ради этого.

Результат моих размышлений вам известен. Поэтому на этом партийном съезде в Гамбурге мы выберем новую руководящую команду. С ней, параллельно с процессом создания новой партийной программы, ХДС сможет постепенно настроиться на работу после меня.

Для меня это дело принципа - в последнюю парламентскую каденцию моей карьеры внести свой вклад в новый успех ХДС и одновременное сохранение государственно-политической ответственности. Таким образом мы можем заложить основу для будущего.

Дорогие друзья, будущее для нас является наибольшим вызовом. Идет ли речь о поляризации нашего общества, когда лучше всего слышны самые радикальные и громкие голоса.

Или о старении нашего общества, которое ставит нашу систему социального обеспечение перед совсем новым вызовом.

Или о технологическом прогрессе, который дает нам много возможностей - от медицины и мобильности до новой энергетики, - но ставит перед нами много вопросов о человеческом достоинстве, в частности из-за зависимости от алгоритмов и в генных исследованиях.

Или о смещении центров тяжести в мировой экономике, благодаря которому многие страны нас догоняют, а некоторые уже перегнали нас.

Идет ли речь о все возрастающем отходе от многосторонности в международных отношениях, возврате к национализму и сведению сотрудничества между странами к принципам сделок, угроз и торговых войн.

Или о войне, насилии, терроре, голоде и бесперспективности, которые заставили бежать со своей родины такое количество человек, которого мы не наблюдали со времен Второй мировой войны, и которые поставили нас в Европе перед серьезным испытанием.

Идет ли речь о гибридных войнах и дестабилизации целых обществ с помощью фейковых новостей.

Или о будущем Европейского Союза, общей валюты, общей европейской политики обороны и безопасности, Брексите, который станет глубокой раной для Европы.

Идет ли речь об изменении климата, которое, скорее всего, не удастся смягчить и которое изменит внешний облик нашей планеты, или о пластиковом мусоре, который убивает живые существа на другом краю планеты.

И перед лицом всех этих и бесчисленного множества других вызовов именно мы, Христианско-демократический союз Германии, во все большей и большей степени обязаны показать, из чего мы сделаны.

Перед лицом бесчисленного множества вызовов именно мы, Христианско-демократический союз Германии, во все большей и большей степени обязаны показать, из чего мы сделаны.

Мы все больше и больше обязаны доказать, что в подобные сегодняшним времена мы решительно настроены защищать наш образ жизни, наши либеральные ценности и наши интересы внутри и за рубежом.

Как партия, с ее христианским представлением о человеке, для которой человек с его неприкосновенным достоинством стоит во главе угла. Как партия, которая ратует за единство нашей страны. Как партия с четкой верой в Европу, трансатлантическое партнерство и многосторонний миропорядок. Которая всем этим живет.

Наш ХДС сегодня отличается от себя в 2000 году. И так и должно быть. Потому как ХДС образца 2018 года должна стремиться не к тому, чтобы смотреть в прошлое, а ориентироваться на будущее. С новыми головами, новыми ответами, новыми структурами, но с сохранными ценностями.

Поэтому, дорогие друзья, под конец мой пятый вопрос. Чего мы желаем друг другу? Я желаю всем нам, чтобы в самые сложные часы, какими бы сложными ни были задачи и сильными нападки со стороны, мы никогда не забывали, в чем заключается христианско-демократическое мировоззрение.

Мы, христианские демократы, выделяем себя, но никогда не отделяем себя от других. Мы, христианские демократы, спорим, и немало, но никогда не травим и не унижаем людей. Мы, христианские демократы, не делаем различий в достоинстве людей и не играем друг против друга. Мы, христианские демократы, не теряем себя в погоне за собственными интересами и самолюбовании. Мы, христианские демократы, служим людям нашей страны.

Будущее требует от нас всего, что в наших силах, чтобы утвердить и сохранить наши ценности. Обеспечить достойное будущее мы можем только сопротивляясь отчаянию и пессимизму, с радостью принимаясь за работу

Будущее требует от нас всего, что в наших силах, чтобы утвердить и сохранить наши ценности. Обеспечить достойное будущее мы можем только сопротивляясь отчаянию и пессимизму, с радостью принимаясь за работу. Я всегда придерживалась такого взгляда на вещи. Как в условиях ГДР, так и в еще большей мере в условиях свободы. Именно этой радости в сердце я и желаю моей партии в будущем. Лишь тогда мы сможем в будущем успешно объединить христианских демократов, чтобы совместно лидировать. На благо нашей страны, на благо людей, ради Германии и Европы.

Когда позавчера в Вашингтоне я приняла участие в траурной церемонии в честь умершего американского президента Джорджа Буша (старшего), я еще раз почувствовала, каким невообразимо большим счастьем было то, что в 1989 году именно этот государственный лидер был президентом Соединенных Штатов Америки. Что в тот решающий исторический момент он продемонстрировал отвагу и мужество довериться нам, немцам, и занимавшему в то время пост канцлера Гельмуту Колю. Что таким образом он решительно проложил дорогу для единства Германии. К единству, праву и свободе для немецкой родины (тут Меркель цитирует строчку из немецкого национального гимна, - Ред.).

Я почувствовала, что значит, когда на вершине самого могущественного государства находится человек, который воспринимает политику как искусство управления государством ради общего блага. Который в момент наибольшего триумфа Запада, победы свободы над тиранией стены и колючей проволоки, может уйти. Потому что это будет служить превосходящей все цели преодоления Холодной войны.

Мы, немцы, должны быть всегда благодарны президенту Джорджу Бушу (старшему), а также политическому искусству, дальновидности "канцлера единства" и почетного гражданина Европы Гельмута Коля. Без них, без их политики, мы бы не были сегодня объединенным ХДС Германии, состоящим из 15 земельных партийных организаций. Баден-Вюртенберг, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингия.

Более 18 лет, с 15 апреля 2000 года в Эссене, до сегодняшнего дня, седьмого декабря 2018 года в городе моего рождения Гамбурге, городе нашего объединительного съезда 1990 года, мне выпала честь быть председателем нашей большой, выдающейся, гордой и единственной партии центра в Германии - Христианско-демократического союза Германии. Это была задача, которую я пыталась выполнять со страстью и самоотверженностью.

Я не родилась ни канцлером, ни председателем партии. Я всегда желала выполнять свою государственную и партийную работу с честью и однажды ее с честью оставить, так как мы все подвластны времени. И сейчас пришло время открыть новую главу

Я не родилась ни канцлером, ни председателем партии. Я всегда желала выполнять свою государственную и партийную работу с честью и однажды ее с честью оставить, так как мы все подвластны времени. И сейчас пришло время открыть новую главу. Сегодня, в этот час, в этот момент я переполнена одним всепоглощающим чувством - чувством благодарности. Для меня это было большой радостью. Для меня это было честью. Большое спасибо".