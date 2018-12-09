Видеофакт: Как Михаил Грабовский готовился к Новому году 1 9.12.2018, 20:52

Михаил Грабовский

Известный белорусский хоккеист притащил елку из леса и экстремально ее нарядил.

Михаил Грабовский из-за травмы не играет уже больше двух лет, но о завершении карьеры официально еще не объявил. Однако в то, что 34-летний форвард опять выйдет на лед, верится с трудом. Кажется, Михаил и сам о возвращении особо не думает: без большого хоккея ему все равно живется интересно. В свободное время игрок сборной Беларуси тренирует детей, помогает Егору Шаранговичу и много времени проводит с семьей, пишет «Трибуна».

На днях Грабовские начали готовиться к праздникам и нарядили елку. Весь новогодний обычай хоккеист запечатлел на видео. Дерево Михаил вместе с сыном нашел и срубил в лесу, после чего торжественно установил его дома на радость детям. Украшение елки проходило под четким руководством главы семьи, который сам прикрепил на макушку главный элемент – звезду. Сделал Грабовский это очень экстремально.

В комментариях друзья потроллили Грабовского за живую елку.

И отметили его «белорусскую душу».

А вы уже готовы к праздникам?