Четыре способа вылечить похмелье без спиртных напитков 5 9.12.2018, 21:04

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Эксперты поделились советами.

Не стоит лечить сильное похмелье малыми дозами спиртных напитков. Эксперты назвали 4 гораздо более эффективных способа победить неприятные симптомы, пишет 24apteka.com.

Многие люди подходят к лечению похмелья с известным гомеопатическим принципом: подобное исцеляется подобным. Есть мнение о том, что небольшие дозы алкогольных напитков достаточно быстро вернут человека в форму и избавят его от всех неприятных симптомов. В реальности, это приносит лишь очень непродолжительное по времени облегчение, которое быстро заканчивается, сменяясь еще более выраженными неприятными симптомами. Если вы не хотите страдать от похмелья слишком долго, то не пытайтесь бороться с ним с помощью алкоголя. Существуют гораздо более эффективные методы лечения похмелья, чья действенность была доказана научным путем.

К примеру, можно приготовить себе коктейль «Кровавая Мэри», отказавшись от его алкогольного содержания. Полстакана томатного сока необходимо смешать с двумя столовыми ложками лимонного сока, добавить туда немного вустерского соуса или его аналогов, горячего перца и пучок сельдерея. Томаты содержат фруктозу, являющуюся с сахаром, который поможет организму быстрее метаболизировать алкоголь и вывести его из системы.

Ещё один действенный рецепт — банан и мед в виде сэндвича. Вам потребуется один порезанный банан, чайная ложка меда и два кусочка цельнозернового хлеба. При алкоголе увеличивается мочеиспускание, что приводит к выведению из организма калия и обезвоживанию. Банан обеспечивает восстановление уровня этого электролита. Мед позволяет увеличить уровень сахара в крови и дать вам энергию, а фруктоза также помогает метаболизировать и сжигать алкоголь.

Если два этих рецепта вам кажутся не слишком приятными на вкус, то попробуйте имбирный чай. 12 крупных долек имбиря надо растворить в 4 чашках кипящей воды, выжать туда лимон, добавить полчашки меда и свежевыжатого апельсинового сока. Имбирь тысячелетиями используется для борьбы с расстройствами желудка. Исследования показывают, что он облегчает уровень боли, блокирует формирование воспалительных компонентов простагландинов и лейкотриенов. Мед нужен для того, чтобы сделать напиток более сладким, ну а о воздействии фруктозы мы уже говорили неоднократно.

Самым простым способом профилактики похмелья является одна кружка воды, которую нужно выпить еще до начала употребления спиртных напитков. Вместе с водой проглотите две таблетки парацетамола. Основной причиной похмелья является обезвоживание. Алкоголь — это диуретик, который вымывает воду из организма. Именно поэтому вам просто нужно больше пить для смягчения симптомов похмелья. На каждый бокал или рюмку спиртных напитков нужно выпивать по стакану воды.