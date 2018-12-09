Рефат Чубаров: Есть два сегмента российского общества, которые могут уничтожить Путина 9.12.2018, 21:24

Рефат Чубаров

Население РФ способно подняться на бунт.

Президент России Владимир Путин может потерять власть в результате дворцового переворота или массовых протестов россиян. Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала ATR, передает gordonua.com.

"Есть два сегмента российского общества, которые могут, скажем так, вынудить Путина развернуться, а если он не согласится, просто его физически уничтожить. Это его ближайшее окружение, особенно бизнес-окружение, которому уже страшно терять десятки миллиардов долларов, которые они за эти годы смогли сконцентрировать в своих руках. И это население, если оно поднимется на бунт", – рассказал он.

При этом Чубаров уточнил, что россияне будут протестовать только в самом крайнем случае.

"Население РФ способно подняться на бунт, когда оно уже само попадет в невыносимые для существования условия. Это должен быть бунт таких крайне недовольных своим правительством людей. Поэтому Россия благодаря санкциям должна прийти к абсолютному экономическому упадку, чтобы население сказало, что такая власть его не устраивает", – подытожил нардеп.

Число россиян, которых беспокоят политические и экономические санкции стран Запада в отношении России, за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года выросло на 15% – с 28% до 43%.