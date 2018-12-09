Леонид Злотников: Газ за 70, 170 или 270 долларов не поможет Лукашенко 8 9.12.2018, 21:34

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Леонид Злотников

Скидка на газ не спасет белорусскую экономику.

В белорусско-российских отношениях уже давно запахло газом. На встрече в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко так поссорился с Владимиром Путиным во время обсуждения цен на энергоносители, что был вынужден извиняться, пишет «Белсат».

«Братские» отношении Беларуси и России не выдержали газовых споров - дошло до публичных извинений. Ранее прилюдно Лукашенко себе такого не позволял. Что изменилось - разве настолько важно получить скидку на газ? Эксперт уверен, что скидка страну не спасет.

«В Венесуэле нефти - сколько хочешь. Там она очень дешевая. И как живет Венесуэла? Другая общественная система, где не рыночная экономика, а плановая, хаотичная, не очень эффективна. Так что будет нам газ 70, 270 или 170 долларов - будет то же, что в Венесуэле. Не поможет, потому что очень уж наша экономика неэффективна», - высказался экономист Леонид Злотников.

По данным опросов, россияне не против того, чтобы их страна экономически поддерживала Беларусь. Возможно, мнение изменится, когда озвучат, о каких цифрах идет речь.

«Если федеральный бюджет России субсидирует региональные бюджеты, на одного россиянина расходуется 100 долларов. Если субсидируется Беларусь, то получается, что на одного белоруса расходуется 1000 долларов. Огромная разница! И Россия не может выдержать этого сама», - отметил экономист Леонид Злотников.