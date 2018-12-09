закрыть
9 декабря 2018, воскресенье, 23:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

SEHA-лига: БГК победил македонский «Металург»

  • 9.12.2018, 21:41
Фото: pressball.by

Двое гандболистов брестчан забросили 20 мячей.

БГК имени Мешкова под руководством Андрея Мочалова на выезде одолел "Металург" в рамках SEHA-лиги — 34:28, передает pressball.by.

У брестчан Петар Джорджич и Шиме Ивич забросили по десять мячей, Дарко Джукич — восемь.

МЕТАЛУРГ — БГК им. МЕШКОВА — 28:34 (13:16)

МЕТАЛУРГ: Томовски, Даниловски; Ягуриновски (2), Лазаревски (1), Димитриоски, Токич (2), Шилегов, Танкоски (1), Серафимов (4/2), Шпенде (4), Рибейро (8), Пучник, Миличевич, Мадьовски (1), Стоянович, Арсеновски (4).

БГК им. МЕШКОВА: Пешич, Корсак; Потеко (3), Ивич (10), Пилюк (1), Разгор (1), Мочалов, Обранович (1), Дорофеев, Джукич (8/4), Лощаков, Джорджич (10), Силко.

Положение команд: Вардар — 27 очков (11 игр), Татран — 24 (11), Загреб — 24 (10), Нексе — 21 (10), БГК им. Мешкова — 18 (11), Стяуа — 15 (10), Войводина — 13 (11), Железничар — 10 (11), Металург — 4 (11), Извиджач — 1 (10).


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер