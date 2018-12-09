SEHA-лига: БГК победил македонский «Металург» 9.12.2018, 21:41

Фото: pressball.by

Двое гандболистов брестчан забросили 20 мячей.

БГК имени Мешкова под руководством Андрея Мочалова на выезде одолел "Металург" в рамках SEHA-лиги — 34:28, передает pressball.by.

У брестчан Петар Джорджич и Шиме Ивич забросили по десять мячей, Дарко Джукич — восемь.

МЕТАЛУРГ — БГК им. МЕШКОВА — 28:34 (13:16)

МЕТАЛУРГ: Томовски, Даниловски; Ягуриновски (2), Лазаревски (1), Димитриоски, Токич (2), Шилегов, Танкоски (1), Серафимов (4/2), Шпенде (4), Рибейро (8), Пучник, Миличевич, Мадьовски (1), Стоянович, Арсеновски (4).

БГК им. МЕШКОВА: Пешич, Корсак; Потеко (3), Ивич (10), Пилюк (1), Разгор (1), Мочалов, Обранович (1), Дорофеев, Джукич (8/4), Лощаков, Джорджич (10), Силко.

Положение команд: Вардар — 27 очков (11 игр), Татран — 24 (11), Загреб — 24 (10), Нексе — 21 (10), БГК им. Мешкова — 18 (11), Стяуа — 15 (10), Войводина — 13 (11), Железничар — 10 (11), Металург — 4 (11), Извиджач — 1 (10).