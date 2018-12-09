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Франция начала расследование о влиянии РФ на акции «Желтых жилетов»

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  • 9.12.2018, 21:53
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Фото: AFP

Это связано с активизацией прокремлевских ботов в интернете и видеозаписей, где погромщики общаются на русском языке.

Французские власти ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста «Желтых жилетов», охвативших многие города страны. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

«Сейчас ведется расследование», — сказал Ле Дриан. «Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы», — цитирует агентство министра. По его словам, за ситуацией следят французские спецслужбы.

Bloomberg ссылается на данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy). По его данным, около 600 аккаунтов в Twitter, которые были замечены в «пропаганде взглядов Кремля», переключили свое внимание на Францию, расширяя использование хештега #giletsjaunes (желтые жилеты), передает РБК.

Отслеживаемые альянсом аккаунты в Twitter обычно публикуют новости из США или Великобритании. Однако в течение недели главной темой для них стали протесты во Франции.

Bloomberg также сообщает, что российские СМИ Sputnik и телеканал RT активно освещают протесты во Франции, однако их информация о недовольстве французских полицейских политикой президента Эмманюэля Макрона и желании поддержать протестующих, скорее всего, не соответствует действительности. Источником информации для этих репортажей стали представители двух небольших профсоюзов полицейских, которые вместе получили менее 4% голосов на общенациональных профсоюзных выборах в этом месяце.


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