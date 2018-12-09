Что можно в Украине и нельзя в Беларуси и России 5 9.12.2018, 22:07

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Семь вещей доступных украинцам, но недоступных россиянам и белорусам.

В Украине есть много положительных вещей, которые недоступны россиянам и белорусам, но которые сами украинцы давно воспринимают как должное, - пишет в ЖЖ ведущий блога minskblog.

1. SIM-ки без паспорта

- В России и Беларуси для покупки sim-карты необходим паспорт. Для того чтобы иметь возможность позвонить с мобильника человек должен выложить о себе всю подноготную - имя, возраст, прописку, номер паспорта и т.д. В Украине люди сами решают какой тип договора заключать - есть контрактные предложения где нужен паспорт, а есть предложения по предоплате, такую симку можно купить в любом ларьке или на заправке как пачку жвачки, вставить в телефон и звонить куда вздумается. Удивительно, но ни уровень терроризма, ни уровень преступности от этого почему-то не повысился.

2. Путешествие в Европу без виз

Для поездки в страны шенгенского соглашения россиянам и белорусам нужна виза. Между Россией и странами шенгена действует договор об упрощенном визовом режиме, поэтому россияне платят за шенгенскую визу 35 евро, Беларусь такой договор не может заключить уже много лет, поэтому белорусы платят за визу 60 евро. Украинцы с прошлого года ездят в Европу вообще без виз. Платежеспособного населения в стране не очень много, поэтому этим бонусом могут воспользоваться не все, но те кто регулярно путешествует по ЕС нововведение оценили.

3. Лоукосты

Вместе с безвизом украинцы получили и полноценный выбор бюджетных авиаперевозчиков. Из Киева, Харькова и Львова можно буквально за 10-20 евро улететь практически в любую страну Европы. И безо всяких виз. Россияне же до сих пор мучаются с Победой, которая конкурентов в страну не пускает, а сама имеет очень скудную карту международных маршрутов и сервис сомнительного качества. Белорусы вообще живут без лоукостов, используя для дешевых авиаперелетов аэропорт Минск-3, как в народе давно прозвали аэропорт соседнего Вильнюса.

4. Смена президента

Да-да, в отличие от россиян и белорусов украинцы имеют реальную возможность менять своих президентов. В России власть бессменна уже 18 лет (если не считать рокировку с тандемом), а белорусский правитель недавно отпраздновал 8888 дней у власти. Украинцы меняют президентов каждые 4 года, а некоторых даже чаще.

5. Поездки в Крым с территории Украины

С недавних пор въезд в Крым был запрещен всем, кроме держателей украинских паспортов. Белорусы и россияне могут въехать в Крым только по Крымскому мосту, нарушая таким образом законы Украины. Украинцы же могут въезжать в Крым через свою территорию, а могут так же через Крымский мост, нарушая при этом закон своей страны, но при этом не получая в паспорт никаких отметок и, соответственно, оставаясь незамеченными.

6. Безнаказанный вандализм

Коммунизм в Украине вне закона, поэтом любой гражданин может безнаказанно уничтожать любой символ советской власти, и ему за это ничего не будет. Какое-то время назад по Украине прошел "ленинопад", в результате которого по всей стране остались торчать "пеньки Ленина". Оставшися постаменты разукрашивают, ломают, вандалят, но наказания за это никто не несет - все легально. В России за такое можно сесть надолго, а в Беларуси получить неприятный разговор с милицией можно даже за попытку поцеловать памятник или одеть на него шарфик

7. Союзное печенье

Во втором по размеру городе Украины - Харькове производят вкуснейшее и нежнейшее Союзное печенье. Оно продается по всей Украине, я люблю его с детства, но ни в России, ни в Беларуси в продаже его почему-то нет. Приходится затариваться во время поездок в незалежну. А украинцам эта сладость доступна хоть каждый день

Уверен, что перечислил далеко не все привилегии украинцев, наверняка осталось еще много вещей, которые доступны им, но не доступны россиянам и белорусам, - итожит блогер.