Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении 9.12.2018, 22:57

Никол Пашинян

По первым данным ЦИК Армении, альянс «Мой шаг» лидера протестного движения набирает почти 60% голосов.

По предварительным данным, альянс и.о. премьер-министра Армении и лидера протестного движения Никола Пашиняна выигрывает предварительные парламентские выборы в Армении.

Блок "Мой шаг" набрал 57,71 процента голосов, сообщил в воскресенье, 9 декабря, ЦИК страны по итогам обработки избирательных бюллетеней, полученных с 29 участков из 2010, передает DW.

Согласно этой информации, партия "Процветающая Армения" получила 15,21 процента голосов, "Просвещенная Армения" - 5,52 процента, Республиканская партия Армении экс-президента и бывшего премьера Сержа Саргсяна - 5,09 процента, партия "Дашнакцутюн" - 9,78 процента.

За места в Национальном собрании на досрочных парламентских выборах боролись 11 политических сил - 2 блока и 9 партий. Чтобы добиться роспуска старого парламента и провести досрочные выборы, премьер-министр Пашинян подал в отставку, после чего парламент дважды не избрал премьера и, в соответствии с конституцией, был распущен. Избирательная кампания продолжалась 12 дней.