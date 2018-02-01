Как теперь будут штрафовать «зайцев»? 9 1.02.2018, 7:42

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В Минсктрансе объяснили нюансы нововведения.

В Минсктрансе объяснили, как теперь будут штрафовать «зайцев» в общественном транспорте. С 31 января наказание за безбилетный проезд может быть разным — от 12,25 до 24,5 рубля штрафа (раньше для всех был одинаковый штраф — 0,5 базовой величины, 12,25 рубля).

Во второй половине дня 31 января объяснения появились на сайте Минсктранса. Все очень просто. Если пойманный "заяц" признал свою вину и выразил согласие заплатить штраф, протокол об административном правонарушении не составляется. Контролеры выносят постановление о наложении административного взыскания и штрафуют на минимальную сумму. Безбилетник ее может заплатить на месте или позже в течение месяца. Если же он не заплатит его вовремя, размер штрафа увеличивается на две базовые величины и к 12,25 рубля "заяц" должен добавить еще 24,5 рубля, всего — около 37 рублей.

Если пойманный в общественном транспорте безбилетник вины не признает и штраф платить не хочет, в его отношении составляют протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере от 0,5 до 1 базовой величины (от 12,25 до 24,5 рубля). Его нужно будет заплатить в течение месяца.