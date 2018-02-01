Александр Мех: «Хартия-97» дает людям надежду 2 1.02.2018, 7:35

Александр Мех

Фото: svaboda.org

Белорусам нужны альтернативные источники информации.

Об этом сайту Сharter97.org заявил общественный активист из Кобрина Александр Мех, комментирую блокировку сайта в Беларуси:

- В Беларуси идет полная зачистка демократических сил. Репрессиям подвергаются активисты, независимые журналисты. А в случае с сайтом Charter97.org, власти не достигли своих целей, ведь блокировка успешно обходится простыми белорусами. Люди считают «Хартия-97» ценностью.

На всем протяжении своего существования режим борется с инакомыслием. Пытается создавать фейковые оппозиционные структуры, но умные люди все понимают. Белорусы начали искать альтернативные источники информации, а сайт Сharter97.org - ведущий информационный портал, который представляет новости на любой вкус. Другого такого сайта в Беларуси просто нет.

Очень важно помогать людям обходить блокировку сайта, рассказывать, какие программы могут в этом помочь, обучать своих знакомых и родных.

Думаю, что блокировка сайта нисколько не повлияла на популярности ресурса. Редакция «Хартии-97» показала, что она на правильном пути. То, что люди ищут способы обойти блокировку, показывает важность и актуальность сайта. Это самая лучшая оценка коллектива сайта Сharter97.org. Когда другие ресурсы попадают под подобные санкции - не всем удается выстоять. Но сайт Сharter97.org достойно продолжает борьбу. Для людей, которые остались в Беларуси, «Хартия-97» - надежда на перемены.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию