Латвия вслед за Литвой может принять «закон Магнитского» 1.02.2018, 7:52

Комиссия Сейма одобрила введение санкций против 49 человек.

Латвия вслед за США, Канадой, Великобританией и своими соседями Литвой и Эстонией может принять «Закон Магнитского».

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам в среду, 24 января, одобрила введение санкций по отношению к фигурантам дела погибшего в тюрьме юриста Сергея Магнитского, сообщает delfi.lt.

Как сообщается на сайте парламента, депутаты призвали правительство Латвии запретить въезд в страну 49 лицам. Как пояснил глава парламентской комиссии Ояр Эрик Калниньш, данное решение «является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма».

Калниньш также отметил, что введение санкций по «делу Магнитского» направит Латвию по стопам Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты «символически названные именем Магницкого правовые акты».

Согласно основным положениям «Закона Магнитского» в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон, названный именем Магнитского, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий.

Напомним, что Департамент миграции Литвы обнародовал список из 49 граждан России, которым из-за нарушений прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву. В списке, который выложен в интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство. Литва стала четвертым государством, принявшим подобный закон. Список был обнародован на основании вступившего в силу в Литве с 1 января так называемого «Закона Магнитского».

Литовский Сейм принял «Закон Магнитского» в ноябре прошлого года, тогда же его подписала президент Даля Грибаускайте. Правовой акт получил свое название по имени скончавшегося в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. Некоторые включенные в этот список лица уже сейчас являются нежелательными в Литве, сказал представитель министра внутренних дел. Черный список может пополняться, если национальное министерство внутренних дел внесет соответствующее предложение. Въезд в страну может быть запрещен на срок до пяти лет.

В литовском «списке Магнитского» значатся глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя СК МВД РФ генерал-майор Олег Логунов (вел дело Магнитского), судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров (они приняли решение по этому делу), руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица. Упомянутым чиновникам запрещен въезд в Литву (и в целом в Евросоюз). Подобные «законы Магнитского» приняты в США, Канаде и Эстонии.