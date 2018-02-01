Трампа в третий раз номинировали на Нобелевскую премию мира 6 1.02.2018, 7:54

Кто в третий раз номинирует Трампа - неизвестно, но это гражданин США.

Президента США Дональда Трампа в третий раз номинировли на Нобелевскую премию мира. Это подтвердил директор Норжеского института Хенрик Урдал, передает liga.net.

"Я могу подтвердить, что нас уведомили о номинации Трампа и что он номинирован на премию. Как бы там ни было, я ничего не могу сказать, кто стоит за той номинацией, поскольку это конфиденциальная информация. Я могу только сказать, что выдвигал его американец", - сказал Урдал.

В 2017 Нобелевскую премию мира получила международноя кампания Движение за ядерное разоружение.

В 2016 году обладателем Нобелевки премии мира стал колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, который подписал мирный договор, что привело к окончанию гражданской войны, длившейся более 50 лет.