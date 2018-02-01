В Национальном аэропорту «Минск» задержали находившегося в розыске уклониста

В Национальном аэропорту «Минск» задержали находившегося в розыске уклониста6
- 1.02.2018, 8:01
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22-летнего белоруса нашли при оформлении рейса Стокгольм — Минск.
30 января в Национальном аэропорту «Минск» задержали парня, который находился в розыске за уклонение от службы в армии, сообщили в Госпогранкомитете.
22-летнего белоруса задержали при оформлении рейса Стокгольм — Минск. После разбирательства выяснилось, что молодой человек находится в розыске за уклонение от призыва на воинскую службу.
Парня передали сотрудникам Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.