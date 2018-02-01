Австралиец случайно купил шкафы с секретными документами 1 1.02.2018, 8:10

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Поход в магазин антикварной мебели обернулся приобщением к тайнам кабинета министров Австралии.

Австралиец купил в мебельном магазине в Канберре два подержанных шкафа и нашел внутри тысячи секретных документов. Об этом сообщает Associated Press.

Шкафы достались покупателю со скидкой, потому что они были заперты и никто не сумел найти ключей. Австралиец после покупки удалил замки при помощи дрели.

Мебель оказалась заполнена документами кабинета министров Австралии. Почти все сопровождались пометками, предупреждающими о той или иной степени секретности, в том числе «совершенно секретно».

Среди прочего, в найденных документах описывались разведывательные и контртеррористические планы Австралии, сведения о подозреваемых боевиках и о боевых действиях в Афганистане, отчеты спецслужб о сопредельных государствах и ходе контртеррористических операций.

Владелец передал находку австралийскому телеканалу ABC. Журналисты использовали содержащуюся в них информацию при подготовке сюжетов, которые выставили в негативном свете двух бывших премьер-министров и нескольких членов парламента.

Правительство Австралии начало срочное расследование, каким образом шкафы с секретными документами оказались в мебельном магазине.