10 выводов из нового декрета о «тунеядцах» 3 1.02.2018, 8:19

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Декрет №3 эволюционировал в еще более «драконовский» закон.

Итак, белорусские чиновники все-таки смогли выпустить новую редакцию декрета, получившего название в народе «декрет о тунеядцах». Декрет можно считать новым чисто формально, так как по сути, по своему смыслу и задачам, которые перед ним ставит власть, он ушел недалеко от предыдущей версии. Вот наиболее важные выводы, которые можно сделать из выхода декрета №1 «О содействии занятости населения», пишет сайт revbel.org.

1. Распределена ответственность. Власти вынесли свои уроки из протестной весны 2017 года, когда инициатива диктатуры породила самый популярный лозунг протестов «Нет декрету №3 — Лукашенко уходи». Теперь ответственность за очередной абсурдный побор распределяется между Советом министров, который будет определять какие услуги подлежат 100% оплате, и органами местной власти, которые будут претворять закон в жизнь через «комиссии».

Однако большинство белорусов понимают, что абсолютно все экономические и общественные процессы в стране контролирует Лукашенко и его приближенные.

2. Принятие закона в три этапа. Фактически, как будет работать новая схема декрета станет понятно только через 2 месяца, когда Совет министров и местные органы власти сформируют категории граждан, которые считаются «тунеядцами» и определят категории услуг, которые те должны оплачивать на 100%.

3. «Заставить работать». Единственное, что поменялось в самой сути работы декрета: власть не вводит прямой налог. Теперь она хочет заставить всех белорусов работать за любую зарплату. Сейчас на рынке труда хватает работы с зарплатой, на которую чисто физически невозможно выжить, не то что достойно жить. Большинство людей не готовы продавать свой труд и время за копейки, поэтому государство придумывает рычаги давления, чтобы «заставить всех работать». Очевидно, что создавать новые рабочие места с достойной оплатой труда слишком сложно в рамках существующей системы, поэтому используются методы «кнута», которые так любят белорусские власти, чтобы закрыть низкооплачиваемые вакансии и создать иллюзию отсутствия безработицы.

4. Непрозрачность. Даже сейчас оплата услуг ЖКХ не является прозрачной и понятной. Невозможно будет отследить, стал ли человек оплачивать именно 100% услуг, как заверяет правительство, или его просто в очередной раз решили обобрать до нитки. В силу отсутствия общественного контроля за сферой ЖКХ, введение дополнительной платы для «тунеядцев» может стать удобным поводом для чрезмерного завышения стоимости услуг, гораздо больше условных ста процентов — отследить все равно никто не сможет. При этом декрет так и не уточняет, о каких именно услугах идет речь, ведь есть еще транспорт, медицина, образование.

5. Предельное наказание. Как верно отметил экономист Виктор Чалый, в случае с налогом было понятно, какое максимальное наказание грозило за неуплату налога — 15 суток ареста и общественные работы. В случае, если человек, будучи признанным «тунеядцем», не сможет оплачивать завышенные тарифы коммунальных услуг, ситуация может дойти до того, что его за неуплату услуг ЖКХ выселят из квартиры. В такой ситуации совершенно непонятно, чем в крайней степени может грозить то, что человек остался без работы.

6. Распределенность. Теперь граждане, подпадающие под декрет, не получат одномоментно «письма счастья» с налогом в 200$. Стоимость коммунальных услуг с учетом 100% оплаты не будет составлять такую большую сумму ежемесячно, зато в течение 12 месяцев может существенно опустошить кошелек белорусов, но это будет уже не так явно заметно, как налог.

7. Презумпция виновности. Будут созданы комиссии, на которых разные органы и чиновники, в том числе МВД (куда ж без них) будут решать, относить ли человека к категории «тунеядцев». С учетом того, как в Беларуси работают карательные меры, когда письма с требованием заплатить налог рассылались и пенсионерам, и людям в декрете и т.д., то схема таких комиссий будет работать следующим образом. Всех, кто хотя бы более-менее подходит под декрет, внесут в базу и повысят коммунальные услуги, а белорусы потом должны будут ходить на эти унизительные комиссии и оправдываться, почему у них нет работы. Как часто бывает в белорусской диктатуре: гражданин виновен, пока не доказал обратного.

8. Давление на работников. Как и декрет №3, нынешный закон фактически создает инструмент шантажа для работодателей против рабочих. Теперь любому недовольному рабочему можно пригрозить увольнением и тем, что человек будет платить огромные счета за коммуналку. В условиях огромной неофициальной безработицы, падении заработных плат это еще сильнее ухудшит положение трудящихся в стране, ведь все они будут бояться потерять работу еще больше. Рабочим будет еще сложнее бороться за лучшие условия труда, ведь у работодателей будет больше рычагов давления.

9. Ненаклоняемость. Тезис не новый, но в очередной раз подтверждается. Как бы ни были власти напуганы протестами весной прошлого года (а иначе мартовскую истерику ничем не объяснить), позиция «власть всегда права» остается неизменной. Лукашенко и его окружение принципиально никогда не идут на значимые уступки и удовлетворение требований народа.

10. Катализация. С учетом роста безработицы и падения заработных плат, которые Белстат всеми правдами и неправдами подтягивал на требуемые 500$ (но не вышло), повышение коммунальных услуг и очередное унижение в виде комиссий по занятости выступят катализатором народного недовольства.