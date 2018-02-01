Александр Добровольский: Блокирующие «Хартию» должны нести двойное наказание 4 1.02.2018, 8:23

Александр Добровольский

Крупнейший независимый интернет-ресурс надо разблокировать немедленно.

Сайт «Хартия-97» должен быть немедленно разблокирован, а принимавшие решение о блокировке – наказаны. Об этом в комментарии Charter97.org заявил депутат, член Политсовета Объединенной гражданской партии, директор Восточноевропейской школы политических исследований Александр Добровольский:

- Я сам участвую в подготовке акций протеста против блокировки «Хартии-97» и считаю, что это признак того, что белорусские власти вообще не могут нормально управлять страной и боятся любого свободного слова. Сегодня они блокируют «Хартию-97» - а завтра любой другой информационный ресурс.

На сегодня «Хартия-97» - это наиболее популярный новостной сайт, который выступает за демократическую Беларусь. Поэтому его блокировка – это недостойная акция, которая должна быть немедленно остановлена. А лица, которые принимали это решение, должны быть наказаны. Потому что блокировка «Хартии-97» - это преступление против Конституции.

- Говоря о наказании, что именно вы имеете в виду?

- Во-первых, это международные санкции.

Во-вторых, они должны быть наказаны и по всей строгости белорусского закона. Конечно, белорусский закон сейчас исполняется только в той степени, в которой это выгодно власти. Но в данном случае нарушена Конституция, и рано или поздно это позволит задействовать закон.

А Конституция Беларуси гарантирует гражданам право на свободное получение информации. И это право никто не имеет право ограничивать. Если у властей были какие-то вопросы к контенту «Хартии-97», они должны были решать этот вопрос в суде. А если это делает какой-то неизвестный чиновник, который ото всех прячется – то здесь налицо нарушение Конституции.

А людям, которые делают «Хартию-97», хочу пожелать оставаться такими же настойчивыми. Они уже доказали свою настойчивость и умение держать удар. Поэтому – продолжайте в том же духе. Люди, несмотря на блокировку, продолжают массово читать «Хартию-97». А значит то, что делает редакция сайта – нужно для Беларуси.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию