У диктатора нет денег на контроль за высокопоставленными чиновниками 4 1.02.2018, 8:30

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Ким Чен Ын опустошил резервный фонд запусками ракет.

Резервный фонд Северной Кореи практически опустошен затратами лидера КНДР Ким Чен Ына на запуск ядерных ракет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Radio Free Asia.

По информации китайских источников, близких к окружению Ким Чен Ына, средства в резервном фонде страны заканчиваются и уже сегодня у лидера Северной Кореи нет достаточных средств на управление государством.

"Из-за экстравагантных расходов Ким Чен Ына, резервный фонд, который остался от его отца Ким Чен Ира, практически исчерпан", - сообщил один из собеседников.

Также сообщается, что в связи с этим Ким Чен Ыну станет сложнее контролировать своих высокопоставленных чиновников, которые "хитрые как еноты".

Также источники сообщили, что чиновники Северной Кореи ежегодно получали через секретное Управление № 39 от 500 млн до одного миллиарда долларов США от незаконных сделок: контрабанда, подделка лекарств, мошенничество и др. и сегодня, по словам собеседника, они заволновались из-за недостаточного финансирования на осуществление их сделок.

Сообщается, что Ким Чен Ын потратил огромные суммы на пропагандистские мероприятия, в частности на поездки по стране и строительство горнолыжного курорта.

Также по экономике страны ударили международные санкции, которые ощущаются все сильнее и уменьшают приток в страну иностранной валюты.

Ядерный арсенал КНДР может насчитывать 20 боеголовок, к тому же Пхеньян может иметь необходимые ресурсы для производства еще 60 новых боеголовок, говорится в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале "Бюллетень ученых-ядерщиков" (Bulletin of Atomic Scientists ).