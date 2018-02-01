ЖКХ о доме без воды и тепла: Соответствует социальным стандартам 1.02.2018, 8:38

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Новостройка в городе-спутнике Минска снова оказалась в центре внимания.

В Дзержинском ЖКХ ответили на запрос журналистов tut.by о проблемной новостройке в городе-спутнике Минске. Жильцы этого дома жаловались на то, что у некоторых не было горячей воды. А тем, у кого она была, приходилось долго спускать грязную. Кроме того, в квартирах мы наблюдали проблемы с отоплением, а в подъезде стоял неприятный запах, который доносился из подвала.

Напомним, что на следующий день после публикации в СМИ на место выехала комиссия с руководством из области и района. После этого, как рассказали местные жители, «процесс пошел».

В Дзержинском ЖКХ же сначала оперативный комментарий получить не удалось. Журналисты направили запрос и 31 января получили официальный ответ за подписью гендиректора предприятия Алексея Малахова.

В ответе сказано, что система горячего водоснабжения дома находится в исправном (рабочем) состоянии. А заявок в аварийно-диспетчерскую службу от жителей о том, что из крана течет грязная вода, не поступало.

Что же касается системы отопления, то при сдаче дома специалисты настроили счетчики индивидуального учета для правильной подачи отопления. Комиссия замерила, как утверждается в письме, температуру воздуха в двух выбранных квартирах в присутствии жильцов. В одной оказалось 21,8 ºС, в другой — 25 ºС. «Что соответствует социальным стандартам», — указано в ответе.

А вот проблемы с канализацией в подвале в ЖКХ признают, но винят во всем жильцов.

— 2 января 2018 года специалистами был установлен факт затопления подвального помещения дома жидкими отходами потребления по причине нарушения жильцами правил пользования канализационной системой, что подтвердили жильцы дома, участвующие в рассмотрении обращения.