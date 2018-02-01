Лучшие фото Суперлуны со всего мира 1.02.2018, 8:50

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В последний раз такое явление было наблюдать более 150 лет назад.

В среду, 31 января, люди могли наблюдать за редким природным явлением, когда одновременно произошли три месячных явления: суперлуние, полное лунное затмение, или "кровавая Луна", и "голубая Луна", пишет zn.ua.

Отмечается, что в последний раз такую "синхронизацию" можно было наблюдать более 150 лет назад.

Немало людей по всей планете решили не спать или встать на рассвете, чтобы полюбоваться и сфотографировать необычное небесное явление. Своими фотографиями они поделились в соцсети Instagram под хештегом #superbloodbluemoon.