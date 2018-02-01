Народный умелец сделал «Геленваген» из льда – и тот поехал 2 1.02.2018, 9:19

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Автор «танка», сделанного из двух автомобилей Lada, удивил новым экспериментом.

Автор и ведущий популярного новосибирского видеоблога «Гараж 54» Владислав Барашенков, недавно смастеривший «танк» из двух автомобилей Lada, порадовал своих подписчиков и других пользователей сети новым творением, пишет vn.ru.

На этот раз он вместе со скульптором из Новосибирска сделал Mercedes-Benz Gelandewagen изо льда в натуральную величину. Причем в отличие от предыдущей «работы» новинка стала действующей.

Ледяной внедорожник изначально задумывался таким образом, чтобы на нем можно было передвигаться, и эта затея удалась. 30 января в Центральном парке Барашенков прокатился на машине изо льда весом около пяти тонн, которая при этом светилась, как новогодняя елка.