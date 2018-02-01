Требуем немедленно разблокировать «Хартию-97»! 1.02.2018, 9:31

Движение солидарности «Разам» выступило в поддержку крупнейшего независимого новостного ресурса.

Сайт «Хартия-97» должен быть немедленно разблокирован, а компания солидарности со стороны международного сообщества и белорусов должна быть максимально эффективной. Об этом говорится в заявлении, принятом движением солидарности «Разам»:

«Нет - блокировке сайта «Хартия-97»!

Движение солидарности «Разам» решительно протестует против блокирования сайта «Хартия-97» в интернет-пространстве Республики Беларусь. Принятое министерством информации Беларуси решение о блокировании этого сайта находится в прямом противоречии с законодательством Республики Беларусь, которое гарантирует право на свободное получение, хранение и распространение информации, свободу выражения мнений и убеждений. (Ст. 33 и 34 Конституции Республики Беларусь ), а также с международными обязательствами нашей страны.

Это решение белорусских властей также свидетельствует о том, что те обещания, которые так щедро раздают «высокие» и более мелкие представители нынешнего режима на встречах с эмиссарами Запада для снятия с режима политических и экономических санкций, кардинальным образом расходятся с их реальными делами. Под лживые словесные декларации о «либерализации», режим Лукашенко продолжает нарушать одну из основных демократических свобод - свободу слова.

Исходя из этого, Движение солидарности «Разам» требует от Министерства информации Республики Беларусь немедленно отменить свое противозаконное решение о блокировании сайта «Хартия-97».

Движение солидарности «Разам» обращается к руководству Европейского Союза, его отдельных стран, к руководству Соединенных Штатов Америки с призывом учитывать состояние свободы слова в Беларуси при принятии решений об отношениях с сегодняшними властями Беларуси.

Мы также призываем мировое журналистское сообщество к солидарности с журналистами «Хартии-97», которым нагло чинят препятствия в их профессиональной деятельности.

Свободу «Хартии-97»!

Свободу независимым СМИ!

Жыве Беларусь!»

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию