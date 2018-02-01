Роман Бессмертный: Финала от спектакля в Минске не будет 1.02.2018, 9:43

Роман Безсмертный

Фото: newsonline24.com.ua

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе раскритиковал Минские переговоры.

Если бы не диалог "Волкер-Сурков", обмен заложниками накануне Нового года не состоялся. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (2015-2016) Роман Бессмертный, сообщает segodnya.ua.

"При нынешней динамике процесса и при том, как эта работа определяется, то финала этого спектакля не будет. А в нынешних условиях, когда фактически существует два формата, на сегодняшний день не ясно, какой важнее – это Трехсторонняя контактная группа с одной стороны или с другой стороны – формат "Сурков-Волкер", – отметил Бессмертный.

"С моей точки зрения, если посмотреть влияние на развязывание вопросов на сегодняшний день, то формат "Сурков-Волкер" гораздо тяжелее, и они гораздо серьезнее влияют на текущую ситуацию, они дают импульсы к их решению. Надо признаться в том, что если бы не этот формат и не некоторые сторонние влияния за пределами Трехсторонней контактной группы, то обмен заложниками накануне Нового года не состоялся бы", – добавил он.

Напомним, 7 октября в Белграде (Сербия) состоялась вторая встреча представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Темой разговора стал конфликт на Донбассе, Минские соглашения и возможная миротворческая миссия ООН. В России эту встречу назвали "сверкой часов" – якобы, на конкретный результат она не нацелена. По мнению экспертов, так и получилось. Разве что в ходе переговоров у представителя США была фора, а именно – продленный накануне Верховной Радой Украины особый статус Донбасса.

Волкер и Сурков также встретились 26 января в Дубае (ОАЭ), где были озвучены требования США к России. По словам американского дипломата, он настаивал на отсутствии россиян среди миротворцев, а также на доступе членов миссии к украинско-российской границе и прекращение финансирования боевиков.