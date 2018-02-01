Бунтовавшие против уплотнения могилевчане победили 1 1.02.2018, 9:47

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Жители Могилева показали успешный пример борьбы за свои права.

Когда власти решили отдать последнее свободное место на проспекте Димитрова под строительство очередного магазина, люди решительно высказались против, говорится в репортаже «Белсата».

Чиновникам пришлось пойти на уступки

Проблем с торговыми объектами у местных жителей не было, но власть хочет решить проблему, которой нет, даже не спросив людей. Официального обсуждения застройки зеленой зоны между домами на проспекте Димитрова, что в Могилеве, не произошло – на заседании 19-го декабря присутствовал только один человек. Как говорят местные, им просто должным образом не сообщили о заседании.

Реакции не заставила себя ждать. Местные жители собрали около 300 подписей против застройки и чиновникам пришлось пойти на уступки и организовать новое обсуждение. Правда, не в здании школы, как планировалось ранее, а в плохую погоду под открытым небом. Из всех представителей местной вертикали на встрече присутствовал только главный архитектор города Владимир Скачек.

«Учли все ваши мнения, и размещение данного объекта отложено до более детальной обработки и проектная документация разрабатываться не будет, пока не пройдет повторное общественное обсуждение, о котором вам сообщат», – заявил он.

Местные жители недовольны встречей

Говорят, что их не услышали. Власти обещают найти нового инвестора, который учтет потребности жителей. Но жители вообще не хотят видеть здесь торговый комплекс. Встреча при этом проходила в активных спорах: могилевчане высказывали свои предложения, исходя из учета своих потребностей.

Поддержать их пришли и общественные активисты.

Ситуация в Могилеве показывает, что люди могут быть услышаны и есть возможности влиять на власти, и надо надеяться, что чиновники прислушаются к народу и приостановят не нужное жителям строительство.