Как Навальный перехитрил жандармов Кирилл Мартынов, «Новая газета»

1.02.2018, 10:19

Алексей Навальный

Политический смысл акции 28 января: в России появляется оппозиция, готовая играть вдолгую.

Прошло десять месяцев после того, как Навальный в марте 2017 года впервые продемонстрировал способность проводить крупные протестные акции по всей России. Для политика это стало стартом его президентской кампании, официально прерванной затем Центризбиркомом. Власти за это время испытали, кажется, целую гамму политических чувств, и сменили несколько тактик. Первый акт «Забастовки избирателей» 28 января показал, что сейчас фронт стабилизировался. Борьба Кремля и оппозиции перешла к позиционной стадии.

Навальный в течение года стабильно доказывает, что он может мобилизовать людей на протест, даже без специального повода — в произвольно назначенное воскресенье. Власти в свою очередь научились это явление показательно игнорировать, стягивать в район манифестаций значительные полицейские силы, но — по крайней мере в Москве и Петербурге — оставлять их в резерве. При этом оппозиция не может добиться качественного роста активной базы протеста. В январе в столице людей, митингующих за Навального, было отнюдь не рекордное количество, хотя в некоторых регионах людей вышло больше, чем обычно. Кремлю в свою очередь все труднее удается делать вид, что никакой оппозиции в стране нету, а есть только «известный персонаж», имя которого не стоит и называть.

Переход конфликта в позиционную стадию означает, что ни одна из сторон, несмотря на явное неравенство сил, все-таки не может рассчитывать на решительную и быструю победу. На стороне властей гигантский госаппарат, пассивное лояльное большинство и, разумеется, силовые структуры. На стороне оппозиции значительная часть активного меньшинства, которое если не участвует в уличных акциях прямо, то часто сочувствует им, репутация современных людей, разбирающихся в новых технологиях, политическая инициатива, захваченная в прошлом году. И главное — вера в собственную моральную правоту, игра против традиционного российского цинизма.

К слову, показательный случай, связанный с работой команды Навального с технологиями, произошел утром перед акцией 28 января. Силовики парализовали работу штаба, но так и не смогли найти источник прямой трансляции видео с акций протеста в интернете. Сюжет, пожалуй, достойный хрестоматийного рассказа Зощенко «Как Ленин перехитрил жандармов».

Кирилл Мартынов, «Новая газета»