Змитер Войтюшкевич: Включите людям «Хартию-97»! 1 1.02.2018, 11:25

Продолжается кампания солидарности с независимым сайтом.

Известный белорусский музыкант Змитер Войтюшкевич поддержал сайт Сharter97.org на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию