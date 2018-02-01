Змитер Войтюшкевич: Включите людям «Хартию-97»!1
- 1.02.2018, 11:25
Продолжается кампания солидарности с независимым сайтом.
Известный белорусский музыкант Змитер Войтюшкевич поддержал сайт Сharter97.org на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS