Как быть успешным руководителем: урок от Наполеона 1 Александр Сафронов

1.02.2018, 11:29

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Хотя Наполеон и жил два века назад, его приемы создания имиджа используются до сих пор.

Наполеона Бонапарта считают гением PR. Император прекрасно понимал, что гораздо лучше грубой силы работает власть над умами. Наполеон мог очаровать кого угодно — женщину, армию или нацию. Он виртуозно управлял общественным мнением, и миллионы французов боготворили его. Сам же он говорил: «Общественное мнение — это лошадь, иногда капризная, которую я пытаюсь обуздать».

Хотя Наполеон и жил два века назад, его приемы создания имиджа используются до сих пор, порой неосознанно. Разберем, в чем таился успех императорского пиара и что можно взять себе на вооружение. Во многом эти подходы циничны, но от того не менее эффективны.

Для каждого свой император

Наполеон был «своим» для любой публики. Чтобы речи звучали убедительнее, перед солдатами он всегда появлялся только в военной форме и знаменитой треуголке. При коронации на нем был лавровый венок, королевские одеяния, что подчеркивало абсолютную власть и божественное начало. Так Наполеон умел управлять своим имиджем в зависимости от поставленных задач. Если нужно было выиграть битву и получить уважение от простых солдат — он надевал форму. Среди знати, наоборот, требовалось укрепить свои позиции как неоспоримого лидера нации.

Поэтому если вы собираетесь на мероприятие для «айтишников», то не стоит надевать строгий костюм, оставьте его для деловых мероприятий. То же самое касается и фотографий, если вы решили публиковаться в отраслевых СМИ, изучите аудиторию, других авторов, лидеров отрасли, посмотрите, как выглядят они. Может оказаться, что для вашего комментария или статьи в издании лучше выслать фотографию в футболке с логотипом Star Wars.

Говорите только о хорошем

Наполеон быстро понял, насколько полезны газеты и журналы. Заказные статьи обходили стороной важные для страны проблемы, а малозначимые успехи выставляли напоказ. Благодаря удачно выбранным темам и сюжетам Бонапарт мог умело управлять общественным мнением в критические моменты.

Три приема манипуляции сознанием масс от Наполеона:

• Не делись информацией

• Фальсифицируй историю

• Помалкивай об отдельных событиях

Как он сам говорил: «Всякий раз, когда происходит событие, неприятное для правительства, не следует его публиковать до тех пор, пока оно не станет хорошо известно». Простая ситуация: например, вы — интернет-провайдер, по вине подрядчиков у вас упал сервер, произошел отказ в обслуживании или еще какой-то апокалипсис. Итог один — интернет у ваших клиентов отключен. Отвечайте только на входящие письма и звонки от клиентов, не публикуйте в открытых источниках информацию о случившихся неприятностях, не сейте панику.

Не начинайте говорить со СМИ, пока не решите проблему. Только в момент, когда работа будет налажена, вы укажете точную причину, последствия и принятые решения. Пока информация не попала в «открытый мир» — в СМИ, крупные сообщества или на страницы лидеров мнений, у вас есть все шансы устранить проблему тихо и незаметно. Подобные неприятности не лучший повод для пиара. Если у вас готовился громкий инфоповод — самое время отправить информацию журналистам. Это поможет отвлечь внимание от проблемы.

Занимайтесь благотворительностью

«Делайте добро и бросайте его в воду!» — точно не принцип Наполеона. Скромность — путь к забвению.

Картина «Наполеон в госпитале чумных в Яффе» была написана по заказу императора. С помощью искусства Бонапарт хотел предстать перед современниками в виде доброго и смелого правителя, который не боится подхватить заразу от своих же солдат и заботится о каждом из них, порождая новые легенды и мифы. На фоне своей свиты, которая отводит взгляд от больных, император выглядит внимательным и милосердным к простым людям и их смертельным бедам.

Если это полотно показывает нам пафосную и неправдоподобную картину, то вам ничто не мешает сделать доброе дело в реальности. Некоммерческие фонды и детские дома всегда нуждаются в помощи. Участвуйте в их проектах, сделайте фотографии или репортаж о регулярной помощи нуждающимся. Социальный пиар — одна из самых популярных форм продвижения в СМИ и социальных сетях. Такая деятельность помогает обеим сторонам: и компании, и нуждающимся. Да и вам на небесах зачтется.

Соцсети Наполеона

Забавный случай произошел с императором в 1815 году, когда он стал пленником англичан. Наполеон был заключен на корабле, возле берегов Великобритании. Любопытные англичане хотели лично увидеть великого полководца, но тот оставил интригу. Вместо того чтобы показаться на глаза публике, Бонапарт попросил моряка регулярно выставлять черные таблички со статусами, написанными мелом. Так зеваки все время могли знать, когда император спит, ест или гуляет по палубе. Изредка Наполеон лично появлялся перед толпой и махал рукой, в этот момент зрители рассыпались овациями.

Если бы пару веков назад у Наполеона был аккаунт в Facebook или Instagram, то наверняка он бы выкладывал свои статусы в них. Не забывайте делиться новостями из жизни в социальных сетях. Более продвинутые уже собрали там армию фанатов и единомышленников. Людям гораздо интереснее узнать, какой вы человек в обычной жизни, нежели читать официальные комментарии на порталах. Ваши страницы могут стать собственными СМИ, где есть только ваша позиция и ваша редакционная политика.

Будьте ближе к людям

Однажды во время войны в Египте император демонстративно отказался от лошади и шел по пустыне пешим впереди всей армии. Так он решил разделить все тяготы похода вместе со своими солдатами, завоевывая не только страну, но и любовь своей армии. Многие солдаты остались верны ему в будущем, даже после того, как он отрекся от престола.

Когда вы посещаете массовые мероприятия, стремитесь участвовать в них наравне с другими. Если вы приехали как спикер на благотворительный марафон — пробегите его вместе с участниками, не ограничивайтесь парой слов о важности мероприятия. Если вы на фуршете — не стесняйтесь выпить и уделить внимание гостям. Если это рядовой субботник — лезьте в грязь с остальными, а не приезжайте под конец мероприятия и не говорите, какие тут все молодцы и как хорошо поработали.

Если вы стремитесь быть ближе к людям и ставите себя на их уровень, а не возноситесь над ними, к вам будет больше доверия и уважения.

Исцеляйте боли целевой аудитории

Еще в бытность обычным генералом в Италии Наполеону требовалось вдохновить истощенные войска на предстоящие битвы. Будущий император понял, что говорить надо не о самом себе, стране или о высшей миссии, а о проблемах своих солдат. Свои слова он напечатал на листовках и приказал распространять: «Солдаты! У вас нет ни сапог, ни мундиров, ни рубах. Вам почти не хватает хлеба, а наши склады пусты. Тем временем у врага все имеется в изобилии. От вас лишь зависит, чтобы все добыть. Вы хотите и можете это сделать!».

С каждой группой Бонапарт говорил на близкие темы. С солдатами — о жаловании и еде, с офицерами — о победах и славе, с вражескими чиновниками — о налогах и коррупции. После он создал две «корпоративные» газеты для своей армии, где распространял важные новости и пропаганду.

То же самое касалось противников Наполеона и мирного населения на завоевываемых территориях, он стремился обратить каждого в своего союзника, либо убеждал хотя бы сохранить нейтралитет.

Используйте этот опыт при любом разговоре со своей аудиторией, в социальных сетях или на выступлениях. Говорите о том, что важно для нее, а не для вас.

Культ личности

Имя Наполеона Бонапарта стало настолько знаменитым еще и потому, что император с самого начала своей военной и политической карьеры создавал вокруг себя культ личности. При любых победах в первую очередь писали о нем как о величайшем полководце, а не о французских генералах. Это помогало контролировать общественное мнение во Франции на всех уровнях. Созданию культа помогали и СМИ, и слухи, гуляющие в салонах, даже сувенирная продукция — миниатюры с изображением знаменитых битв.

Главное, чему стоит поучиться у Наполеона, — добивайтесь того, чтобы сначала говорили о руководителе, уже после о его компании. Люди стремятся ассоциировать компанию с ее лидером. Подтверждение тому — Стив Джобс или Илон Маск.

Благодаря использованию всех методов в комплексе, Наполеону удавалось виртуозно управлять общественным мнением, что в итоге привело корсиканского мальчика на французский трон и помогло ему влюбить в себя нацию. Во многом он был циничен и жесток, использовал императорскую власть для устранения оппозиционных мнений. И все же эти методы работы с общественным сознанием используются до сих пор. Благодаря этим приемам, лидеры компаний становятся новыми знаменитостями. И у каждого формируется армия фанатов и последователей.

Александр Сафронов, Forbes.ru