В Италии всего по 1 евро продаются дома в горном городке 3 1.02.2018, 11:36

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На продажу выставлены десятки каменных домов.

Предложение неслыханной щедрости сделал муниципалитет итальянского города Оллолаи на острове Сардиния. Он выставил на продажу десятки каменных домов, за каждый из которых просит у будущего покупателя всего один евро. Однако есть нюанс, пишет onliner.by.

Оллолаи — маленький исторический городок в горах Сардинии, расположенный в самом центре острова. Здесь живет всего полторы тысячи человек, население продолжает сокращаться. В результате в населенном пункте пустуют и постепенно разрушаются более 200 каменных зданий, что беспокоит руководство Оллолаи.

Мэр города Эфизио Арбау предложил заброшенные дома всем желающим, готовым не только выложить целый евро из собственного кармана, но и за следующие три года полностью восстановить купленную собственность. Это обязательное условие. «Мой крестовый поход заключается в спасении наших уникальных традиций от забвения, — заявил синьор Арбау. — Как и во многих других маленьких городах страны, мы видим, что наша молодежь переезжает в мегаполисы, что приводит к падению здесь рождаемости». В прошлом году мэр попросил бывших домовладельцев подарить свою собственность городу, после чего выставил ее на продажу. К настоящему моменту новых владельцев нашло уже три здания.