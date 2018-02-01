Сенат Польши утвердил поправки к закону об Институте национальной памяти 1.02.2018, 12:06

Фото: PAP/Bartłomiej Zborowski

Закон предусматривают уголовное наказание за оскорбление польского народа.

Польский Сенат в четверг проголосовал за принятие поправок к закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное наказание за оскорбление польского народа, передает Польское радио.

Согласно обновленному закону, уголовному преследованию подлежат лица, которые публично говорят о «польских лагерях смерти» для определения нацистских лагерей смерти, созданных в годы Второй мировой войны немцами на территории оккупированной Германией Польши или приписывают полякам участие в Холокосте.

Уголовному наказанию подлежит также отрицание Волынской резни 1943 года и пропагандирование бандеровской идеологии.

Пенализация не распространяется на научную и художественную деятельность.

Новеллизацию закона об Институте национальной памяти должен подписать президент Польши.