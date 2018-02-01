Amazon впервые стал самым дорогим брендом в мире 1.02.2018, 12:13

Прошлогодний лидер рейтинга - Google - переместился на третью строчку.

Американская компания Amazon впервые стала самым дорогим брендом в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга 500 самых дорогих брендов, составленного консалтинговой компанией Brand Finance, сообщает liga.net.

За год бренд Amazon подорожал на 42% и переместился с третьего на первое место в списке. Его стоимость оценивается в $150,8 млрд.

Прошлогодний лидер рейтинга - Google - переместился на третью строчку. Его стоимость выросла на 10% за год и составляет $120,9 млрд.

Apple сохранила за собой второе место. Бренд подорожал на 37% и оценивается в $146,3 млрд.

В первой десятке рейтинг - 8 брендов из США. Кроме тройки лидеров это - Facebook, AT&T, Microsoft, Verizon, Walmart. По одному бренду представляют Корею и Китай: Samsung и ICBC.

Ранее сообщалось, что создатель Amazon Джефф Безос в 2017 г. стал самым богатым человеком в мире.