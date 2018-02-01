Татьянин день «тунеядца» 2 Янка Грыль

1.02.2018, 12:23

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У белорусских «тунеядцев», похоже, вот-вот появится свой небесный заступник.

Им вполне может стать святая Татьяна, ранее считавшаяся покровительницей студентов: 25 января, в Татьянин день, глава государства подписал декрет N1 «О содействии занятости населения».

Новый декрет Александра Лукашенко, идущий на смену непопулярному декрету N3 «О предупреждении социального иждивенчества», как и документ-предшественник, «призван содействовать занятости и самозанятости населения Беларуси, стимулированию трудовой деятельности граждан». Это безусловный плюс.

Сразу отметим важный нюанс: почти все официальные комментаторы категорически не рекомендуют сравнивать декрет N1 и декрет N3. Ничего общего, просто небо и земля, хотя вроде бы призваны служить одной цели. Приведем компетентное мнение председателя комиссии по труду и соцвопросам ПП НС Тамары Красовской: «Это совершенно новый документ и не нужно его сравнивать с декретом N3. Новый декрет идеологически выверен, направлен на предоставление права трудоустройства граждан. Он не должен вызвать негативной реакции в обществе».

И если вы, дорогой читатель, после декрета N3 приняли участие в несанкционированных акциях протеста, то после декрета N1 вместо площади наверняка рванете на ярмарку вакансий. Это потому что концепции у документов разные, поясняют официальные лица. Например, как сообщает «Спутник», первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович, отвечая на вопрос про марши «тунеядцев», «отметил, что новый документ направлен на обеспечение занятости населения». Раз документ про занятость, то бежать, конечно же, нужно на завод, а не на площадь.

Декрет, безусловно, либерален. Его либеральная составляющая зиждется на двух положениях: во-первых, «в новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование госрасходов»; во-вторых, ранее признанные тунеядцами граждане освобождены от уплаты вышеуказанного сбора. На этом либерализм заканчивается, начинается проза жизни.

Декрет N1 предусматривает, что трудоспособные, но не работающие граждане с 1 января 2019г. будут оплачивать субсидируемые государством услуги по полной их стоимости.

Какие услуги? Чувствуете интригу? Полный перечень оплачиваемых услуг в Совмине сверстают к 1 апреля (любит наше начальство двусмысленные даты!). «При разработке декрета N1 «О содействии занятости населения» речь шла только о 100%-м возмещении услуг ЖКХ», - уверяет Красовская. С одной стороны, здравоохранение и образование у нас по Конституции и так бесплатны. С другой - Совмин свой полный список еще не огласил; не исключено, что перечень оплачиваемых услуг будут в дальнейшем корректировать. Что касается тарифообразования в ЖКХ, то, как известно, разобраться с ним в Беларуси может лишь КГК - и не всегда с первого раза. Поэтому в свете предстоящего выхода на 100% покрытия себестоимости ЖКУ возможны сюрпризы.

Непосредственно содействовать занятости декрет N1 обязывает местные власти, каковым надлежит создавать для этого постоянно действующие комиссии, «основными задачами которых являются содействие гражданам в трудоустройстве». Содействовать и трудоустраивать в составе комиссий будут депутаты всех уровней, специалисты местных органов власти, представители общественных объединений, возглавлять комиссии - председатели райсоветов.

Обратим внимание на предоставляемые комиссиям полномочия «по принятию решений об освобождении

на определенное время трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости при наличии у них трудной жизненной ситуации».

Все это - ресурс и потенциальная причина будущих злоупотреблений. Пока никакие регламенты для комиссий не разработаны, но почва для мелкой коррупции уже прощупывается. Получив возможность контролировать использование трудовых ресурсов на местах, местные элиты, у которых денег и полномочий не очень много, естественно, захотят использовать эти ресурсы в своих интересах - вплоть до локальных версий крепостного права. Дорогие администрация Лукашенко, совмин, нацсобрание и далее

по списку!

Сочините комиссиям регламент и заодно займитесь приведением трудового законодательства в более адаптированный к реальности вид. А то ведь вам все равно читать жалобы на эти комиссии придется.

Справедливости ради отметим: Совмин собирается принять для реализации декрета N1 «ряд постановлений, которыми... будут определены порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчета платы за эти услуги и другие вопросы». Чувствуете, какое непаханое поле? И за каждой строчкой каждого из еще не разработанных постановлений таятся, как принято говорить у журналистов госСМИ, человеческие судьбы. Потому займитесь поскорее ревизией трудового законодательства в целом, дорогие парламентарии и чиновники.

Президентская пресс-служба сообщает, что, кроме этого, декрет N1 предполагает «активизацию профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни; деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению сокрытых доходов физлиц».

Все это тоже нуждается в реалистичных планах и выполнимой нормативной базе.

В общем, у декрета N1 два главных достоинства - концептуальная новизна по сравнению с декретом N3 (не про тунеядцев, а про занятость) и делегирование полномочий на местный уровень, где проблему легче если не решить, то хотя бы замести под ковер.

Все остальные особенности документа мы узнаем в процессе его исполнения.

ПРИТЧА О СВ.ТАТИАНЕ, ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕ «ТУНЕЯДЦЕВ»

Св.Татиана, принявшая мученическую смерть при императоре Александре Севере (222-235), работала в теневом секторе древнеримской экономики - служила диаконисой в христианском храме. Компетентная комиссия, занимавшаяся ее вопросом, принудительно обеспечила Татиане легальное трудоустройство в той же отрасли, на аналогичную вакансию согласно профильной специальности - в храме языческого бога Аполлона.

Там Татиану настоятельно склоняли к исполнению должностных обязанностей - принесению жертв Аполлону. Увы, Татиана упорствовала в своем тунеядстве и жертвы не приносила. Хуже того, ее действия систематически причиняли ущерб имуществу работодателя: по молитве Татианы производственное оборудование на месте ее новой работы - статуи языческих богов - трижды разрушалось. Попытки трудового коллектива нового места работы прибегнуть к нематериальной мотивации тоже оказались неудачными: следы побоев на теле Татианы заживали уже к утру.

Отчаявшись содействовать трудоустройству Татианы в сфере ритуальных услуг, власти обеспечили ей занятость в шоу-бизе - в цирке, где, согласно правилам проведения культурно-массовых мероприятий той эпохи, мученицу должен был съесть голодный лев. Но лев вопреки должностной инструкции вступил в сговор с Татианой и принялся ласкаться к ней прямо на арене...

Понятно, как закончила жизнь св.Татиана. Очень стыдно за древнеримские власти: вместо того, чтобы просто легализовать ее по первоначальному месту работы, они затеяли всю эту ахинею с насильственным трудоустройством, мордобоем, статуями и львами. Да, рабовладение гарантирует полную занятость населения, но на самом населении сказывается пагубно.

Янка Грыль, «БелГазета»